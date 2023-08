iPhone 14 Pro zum Spottpreis: Tarif-Deal mit Riesen-Ersparnis

O 2 haut aktuell einen absoluten Hammer-Deal rund um das iPhone 14 Pro raus: Das starke Apple-Handy gibt’s jetzt bereits für lediglich einen Euro zum 25-GB-Tarif dazu. Insgesamt kannst du bei dem Tarif-Angebot dadurch über 400 Euro sparen! Wir rechnen vor.

O2 Mobile M: 25 GB Tarif mit toller Apple-Hardware

Im Bundle mit dem iPhone 14 Pro bekommst du dabei den O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen für 49,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit). Dabei surfst du mit bis zu 300 MBit/s äußerst schnell im O 2 -Netz – optimal, um etwa auch unterwegs deine Lieblingsserien und –filme in HD zu streamen. Dank des Grow-Vorteils gibt’s hierbei übrigens jedes Jahr weitere 5 GB on top. Zum Datenvolumen gesellt sich zusätzlich noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Preis-Check: So rechnet sich der Tarif-Deal mit dem iPhone 14 Pro

Dadurch, dass dir der Anschlusspreis bei diesem Angebot komplett gestrichen wird, fallen neben den monatlichen Kosten in Höhe von 49,99 Euro nur noch einmalig 5,99 Euro für das iPhone 14 Pro samt Versand an. Ein absoluter Schnäppchen-Preis für das Top-Handy – immerhin zahlst du für das Apple-Gerät im Netz einzeln aktuell rund 1.009 Euro oder mehr.

Dies sorgt natürlich für eine tolle Ersparnis: Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monate zahlst du bei dem Tarif-Bundle nämlich 1.805 Euro. Dem gegenüber stehen Einzelkosten für den O 2 -Tarif plus das iPhone 14 Pro in Höhe von satten 2.236 Euro. Du sparst bei dem Bundle also knapp 431 Euro! Das macht dieses Angebot zu einem tollen Deal für alle Apple-Fans.

→ iPhone 14 Pro mit 25 GB Tarif für 49,99 Euro im Monat

iPhone 14 Pro – Ein Top-Smartphone für 1 Euro zum Tarif

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf das iPhone 14 Pro. Das Apple-Handy überzeugt dabei auf den ersten Blick insbesondere mit seinem 6,1 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display. Der Bildschirm weiß dabei nicht nur technisch mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Pixeldichte von 461 ppi zu überzeugen – sondern sorgt gleichzeitig ebenso für die kompakte Größe und eine tolle Handhabung.

Apple iPhone 14 Pro Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro (6/128 GB): 1299 €, iPhone 14 Pro (6/256 GB): 1429 €, iPhone 14 Pro (6/512 GB): 1689 €, iPhone 14 Pro (6/1000 GB): 1949 € Marktstart September 2022

Für die Leistung beim iPhone 14 Pro ist hingegen der Bionic A16 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Gemeinsam mit iOS 16 liefert dir das Oberklassen-Handy so auch die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von Apple-Geräten. Alle Hobbyfotografen freuen sich über das hochwertige Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera. Als Speicherplatz stehen dir für deine Bilder und Videos 128 GB zur Verfügung.

Übrigens: Wenn bei dir ein Urlaub in die Schweiz ansteht, solltest du ebenfalls einen Blick auf die Schweiz-Optionen von O 2 werfen. Für lediglich 2,99 Euro gibt es so etwa 300 MB Datenvolumen für 24 Stunden. Alternativ gibt es auch Varianten mit längerer Laufzeit, mehr Datenvolumen und Freiminuten.