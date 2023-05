iPhone 14 Pro & Watch S8 für 1 Euro: 50 GB Tarif-Deal mit über 700 Euro Ersparnis

Du brauchst ein hohes Datenvolumen und möchtest ein aktuelles Spitzenhandy zum Tarif dazu bekommen? Dann greif zu diesem 50-GB-Bundle mit einem iPhone 14 Pro. Das starke Apple-Handy bekommst du dabei für nur einen Euro – und die Apple Watch S8 gibt’s sogar noch umsonst dazu! Kein Wunder also, dass du bei diesem Bundle über 700 Euro sparst.

O2 Mobile M: Vielsurfer-Tarif zu den Apple-Geräten

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif zum iPhone 14 Pro. Bei dem brandneuen Mobile M Boost Tarif von O 2 werden dir satte 50 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Neu ist hierbei – wie übrigens bei allen Tarifen von O 2 – dass deine mobilen Daten jährlich steigen. In diesem Fall bekommst du nämlich 5 GB je Laufzeitjahr obendrauf. Ebenfalls neu ist die starke Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt wie gewohnt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Das Coole: Der Anschlusspreis wird dir bei dem Angebot komplett gestrichen.

All das bekommst du bei einer Laufzeit von 36 Monaten für monatlich 59,99 Euro. Einzeln kostet dieser Tarif hingegen 37,99 Euro im Monat – du zahlst für das iPhone 14 Pro und die Apple Watch Series 8 hier also einen monatlichen Aufpreis von 22 Euro. Hinzu kommt allerdings nur noch ein einmaliger Gerätepreis von lediglich einem Euro. Dadurch zahlst du über die 36 Monate insgesamt 793 Euro extra für die beiden Apple-Geräte. Dies sorgt dennoch für eine ordentliche Ersparnis – doch dazu später mehr.

iPhone 14 Pro + Apple Watch Series 8

Mit dem iPhone 14 Pro wird dem Vielsurfer-Tarif ein leistungsstarkes Smartphone zur Seite gestellt. So überzeugt das Apple-Gerät etwa mit seinem 6,1 Zoll großen OLED-Display, welches auf eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz kommt. Ein echtes Highlight bei dem Super Retina XDR Display ist die starke maximale Helligkeit 2.000 Nits. Außerdem liegt das Smartphone aufgrund seiner kompakten Größe hervorragend in der Hand.

Apple iPhone 14 Pro Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro (6/128 GB): 1299 €, iPhone 14 Pro (6/256 GB): 1429 €, iPhone 14 Pro (6/512 GB): 1689 €, iPhone 14 Pro (6/1000 GB): 1949 € Marktstart September 2022

Für die gewohnt starke Nutzererfahrung bei Apple-Handys sorgt bei dem iPhone 14 Pro neben iOS 16 der Bionic A16 Prozessor mit 6 GB RAM. Auch das Kamerasystem punktet mit einer Auflösung von 48 Megapixeln. All deine Bilder und Videos müssen jedoch auf den verbauten 128 GB Speicher Platz finden, denn ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht möglich. Dafür punktet das iPhone 14 Pro mit einem Schutz gegen Wasser nach IP68. Zusätzlich wird über die Standards rund um 5G, NFC für mobiles Zahlen sowie Bluetooth 5.3 gefunkt.

Bei dem Tarif-Angebot von O2 gibt es aber nicht nur das iPhone 14 Pro dazu, sondern auch noch die starke Apple Watch Series 8. Alle Details zu der Smartwatch gibt es in unserem Test.

So viel sparst du bei dem Angebot wirklich

Der Gerätepreis von nur einem Euro für das Apple-Handy und die Smartwatch kann sich dabei auf jeden Fall sehen lassen. So zahlst du für das iPhone 14 Pro einzeln bereits mindestens 998 Euro, während für die Apple Watch Series 8 rund 465 Euro anfallen. Über die Laufzeit von 36 Monaten kommst du bei diesem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von rund 2.160 Euro. Dies ist durchaus ein heftiger Betrag, doch vergleicht man diesen mit den Einzelpreisen, erkennt man das wahre Sparpotenzial dieses Deals. Einzeln fallen für den Tarif mit den beiden Geräten nämlich über 2.870 Euro an. Du sparst bei dem Bundle von O 2 also immerhin 710 Euro.

→ iPhone 14 Pro & Apple Watch Series 8 im 50 GB Tarif-Bundle für 59,99 Euro im Monat