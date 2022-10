iPhone 14 Plus für 1 Euro: Dieser Deal ist was für Große

Mit seinem großen 6,7-Zoll-Display richtet sich das iPhone 14 Plus an User mit Bedarf an einer großen Spielewiese auf dem Handy. Wer die Ausmaße seines Displays ausnutzt, greift zum großen Modell der Basisversion, die ein gutes Stück günstiger ist, als das Pro-Pendant.

Was kostet das iPhone 14 Plus mit Vertrag bei O₂?

Bei O₂ gibt es das iPhone 14 Plus mit allen möglichen Tarif-Stufen – von 20 GB bis Unlimited. Eine Allnet-Flat ist immer dabei, 5G-Zugang dank Original-Netzbetreiber-Vertrag sowieso. Wie beinahe alle Modelle kostet das iPhone 14 Plus hier nur 1 Euro. Diesen Einmalpreis setzt O₂ als Anzahlung für das Smartphone unabhängig von der Speichervariante – 128, 256 oder 512 GB – an. Den wahren Gerätepreis zahlst du dann über die Vertragskosten ab. Einmalig gibt es noch Pauschalen für Tarif-Anschluss (39,99 Euro) und Versand (4,99 Euro). Wir rechnen der Einfachheit halber mit der 128-GB-Version weiter.

Die Tarifempfehlung des Hauses ist der O₂ Free M, eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen. Im Modell mit 36 Monaten Vertragslaufzeit, die O₂ zum Standard auserkoren hat, kostet dich das iPhone 14 Plus (128 GB) monatlich 54,99 Euro. (mit 24 Monaten Laufzeit 69,99 Euro; bei 48 Monaten 49,74 Euro).

Rabatt-Trick: So holst du dir 100 Euro Preisvorteil

Derzeit gibt es bei O2 eine Aktion, bei der du 100 Euro Wechselbonus erhältst, wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst. Ist die Portierung erfolgreich, werden dir auf 20 Monatsrechnungen jeweils 5 Euro gutgeschrieben. Ein Extra, das sich durchaus lohnt und den beschriebenen iPhone-Deal über mehr als anderthalb Jahre der Laufzeit auf unter 50 Euro pro Monat drückt.

Volle Farbauswahl und mehr Speicher möglich

Lieferbar ist das Apple iPhone 14 Plus bei O₂ in den Farben Rot („(PRODUCT) RED“), Blau, Schwarz („Mitternacht“), Weiß („Polarstern“) und Violett. Wählst du eine höhere Speicherkapazität, steigt der monatliche Preis (256 GB für 58,99 Euro monatlich, 512 GB für 65,99 Euro). Dazu musst du unter Umständen mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen.

Apple iPhone 14 Plus Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,7 Zoll, 1.284 x 2.778 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.323 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 203 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot) Einführungspreis iPhone 14 Plus (6/128 GB): 1149 €, iPhone 14 Plus (6/256 GB): 1279 €, iPhone 14 Plus (6/512 GB): 1539 € Marktstart Oktober 2022

Das iPhone 14 ist als komplette Serie betrachtet, die logische und sinnvolle Weiterentwicklung der 13er-Reihe. In den Basis-Versionen 14 und 14 Plus musst du auf Extras wie der dritten Kamera oder der „Dynamic Island“ auf dem Display verzichten. Dafür wird ein für viele attraktiverer Preispunkt getroffen. Immer unter der Prämisse, dass es sich um High-End-Smartphones von Apple handelt.

