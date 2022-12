iPhone 14 im Knaller-Angebot mit riesigem 5G-Tarif: Hier gibt’s AirPods Pro geschenkt dazu

Kurz nach Black Friday laufen bei O₂ die Winter Deals. Hier bekommst du einige gute Technik-Bundles zusammen mit Tarif. Heute gucken wir uns das Angebot rund um das iPhone 14 mit AirPods Pro und O₂ Grow genauer an. Insgesamt bekommst du hier top Hardware von Apple und einen besonderen Handy-Tarif, der mit der Zeit mitwächst.

iPhone 14 + Top-Tarif: Das steckt im Bundle-Angebot

Schauen wir uns zunächst an, woraus das Angebots-Bundle im Detail besteht. Den Hauptbestandteil macht das neue iPhone 14 in der Farbe „mitternacht“ (Schwarz) mit 128 GB Speicherplatz aus. Dazu gesellt sich der O₂-Grow-Tarif, der dieses Jahr neu ins Leben gerufen wurde und eine Besonderheit bietet. Denn hier stehen dir zunächst monatlich 40 GB Datenvolumen im 5G– oder 4G-Netz zur Verfügung (mit bis zu 300 MBit/s). Mit jedem Jahr, in dem du Vertrag hältst, kommen noch einmal 10 GB on top. So kannst du im zweiten Jahr bereits 50 GB im Monat versurfen und im dritten Jahr sogar 60 GB.

Weiterhin ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming inklusive. Das Datenvolumen kannst du dank der Connect Option auch auf bis zu 10 Geräte aufteilen und hast so noch mehr davon. Zusätzlich stecken im Bundle die beliebten AirPods Pro (2. Gen.), die in Tests regelmäßig hervorragende Ergebnisse in puncto Klang, ANC und Tragekomfort erzielen.

598 Euro Sparpotenzial – wie sehr lohnt sich das Angebot?

Kommen wir zu den Kosten. Pro Monat zahlst du für das Paket aus Handy, Kopfhörern und Tarif 50,99 Euro für eine Laufzeit von mindestens 36 Monaten. Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 17,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und Versandkosten. Den Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro schenkt O₂ dir hierbei.

Lohnt sich das Angebot? Über die Mindestlaufzeit kommst du auf Gesamtkosten von 1.853,63 Euro. Verrechnen wir das mit dem Gegenwert der einzelnen Produkte – also mindestens 884 Euro für das iPhone 14, 268 Euro für die AirPods Pro und 1.299,63 Euro für den O₂ Grow Tarif (bei 36 Monaten Laufzeit). Alles addiert, würdest du einzeln mindestens 2.451,63 Euro über drei Jahre zahlen. Bedeutet: Im Aktions-Bundle sparst du 598 Euro. Doch damit nicht genug, du kannst du dir auch noch einmal 100 Euro Wechselbonus sichern, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Die monatliche Grundgebühr ist zwar immer noch vergleichsweise hoch – aber im Paket sparst du definitiv eine ganze Stange Geld und bekommst auch viel dafür geboten.