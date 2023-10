iPhone 14 für rund 410 Euro: Dieser Deal macht’s möglich

Auch wenn das neue iPhone 15 schon auf dem Markt ist, bist du mit dem Vorgänger-Modell – dem iPhone 14 – immer noch absolut top ausgestattet. Vom starken Prozessor über iOS 17 bis hin zum schicken OLED-Display – hier bekommst du weiterhin ein Apple-Smartphone der Spitzenklasse. Wenn du dir das iPhone 14 möglichst günstig zum Tarif sichern möchtest, gibt’s bei MediaMarkt jetzt ein spannendes Angebot. Im Bundle mit einem 20 GB Vodafone-Tarif zahlst du hierbei nämlich nur 410 Euro für die Apple-Hardware extra.

Der 20-GB-Tarif im Überblick

Zum iPhone 14 gesellt sich bei dem Angebot ein 20 GB starker LTE-Tarif im Vodafone-Netz. Hierbei bist du mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 MBit/s unterwegs, was locker für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. ausreicht. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

All dies kostet dich im Bundle mit dem iPhone 14 monatlich 34,99 Euro. Als Anschlusspreis fallen einmalig weitere 39,99 Euro an. Für das Apple-Handy zahlst du einmalig 99,99 Euro extra. Über den 50-Euro-Wechselbonus drückst du diesen Preis aber noch mal. Hierfür musst du mit deinem neuen Smartphone einfach nur eine SMS mit Bonus an die 22234 senden.

Preis-Check: So kommst du wirklich für nur 410 Euro ans iPhone 14

Doch wie rechnet sich der Deal? Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf die Tarif-Kosten: Während du bei dem Bundle mit dem iPhone 14 monatlich 34,99 Euro zahlst, kostet der Tarif einzeln im Netz eigentlich nur 19,99 Euro pro Monat. Du zahlst also einen monatlichen Aufpreis von 15 Euro für das Apple-Handy. In Kombination mit dem Gerätepreis – und abzüglich des Bonus – ergibt dies Kosten von 409,99 Euro für das iPhone 14. Ein toller Preis, denn immerhin kostet das Smartphone einzeln immer noch 719 Euro oder mehr. Bei dem Tarif-Deal kommst du dadurch um mehr als 300 Euro günstiger an das Apple-Gerät.

Auch ein Blick auf den Effektivpreis lohnt sich: Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Deal auf Gesamtkosten von 929 Euro. Verrechnet man hiermit den Einzelpreis für das iPhone 14, zahlst du effektiv nur 8,78 Euro pro Monat – und das für einen 20-GB-Tarif mit starker Apple-Hardware.

iPhone 14 – Ein starkes Apple-Handy zum kleinen Preis

Mit dem iPhone 14 holst du dir auf den ersten Blick insbesondere ein äußerst handliches Smartphone. Mit seinem 6,1 Zoll OLED-Display liegt das Apple-Gerät nämlich hervorragend in der Hand. Natürlich muss aber auch die Technik stimmen. So liefert dir der Bildschirm eine Bildwiederholrate von 60 Hz sowie eine Pixeldichte von 457 ppi. Generell kann sich die Performance im Alltag sehen lassen: Der Apple A15 Bionic Prozessor sorgt gemeinsam mit 6 GB Arbeitsspeicher und iOS 17 für eine stets flüssige Nutzererfahrung.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Und auch sonst weiß das iPhone 14 zu überzeugen. Das 5G-fähige Smartphone verfügt über Bluetooth 5.3, NFC für mobiles Zahlen und ist nach IP68 gegen Untertauchen geschützt. Für Fotos nutzt du vor allem die TrueDepth-Kamera mit 12 MP samt eines optischen Bildstabilisators und einem digitalen sowie optischen Zoom. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

→ iPhone 14 mit 20 GB Tarif für monatlich 34,99 Euro