iPhone 14 für 11 Euro im Monat? 30 GB Vodafone Tarif mit Apple-Handy

Apple-Fans aufgepasst: Bei MediaMarkt gibt es aktuell ein äußerst spannendes Tarif-Bundle mit dem starken iPhone 14 im Angebot. Passend zum Apple-Handy bekommst du einen Tarif von Vodafone mit 30 GB monatlichem Datenvolumen bereitgestellt. Ob sich das Preisschild von 39,99 Euro im Monat lohnt, erfährst du hier.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das iPhone 14. Dabei fällt einem zunächst das 6,1 Zoll große OLED-Display ins Auge, welches mit einer Auflösung von 1.170 × 2.532 Pixeln daherkommt. Dieses sorgt mit einer Pixeldichte von 457 ppi für tolle Bilder und einen guten Kontrast. Gleichzeitig punktet das Handy durch seine recht kompakte Größe mit einer tollen Handhabung. Und auch sonst kann sich das iPhone 14 sehen lassen. Der Bionic A15 Prozessor von Apple wird von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt und soll eine stets flüssige Benutzererfahrung garantieren. Apples Betriebssystem iOS 16 sorgt währenddessen für ein intuitives Nutzererlebnis.

Lediglich beim Speicher muss man Abstriche machen. Die verbauten 128 GB können nämlich aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht erweitert werden. Der Akku könnte mit einer Kapazität von 3.279 mAh ebenfalls etwas größer ausfallen. Fotos werden beim iPhone 14 sowohl mit der Rück- als auch mit der Selfiekamera mit maximal 12 Megapixeln geknipst. Während du bei anderen Anbietern ohne Vertrag mindestens 830 Euro für das Apple-Smartphone blechen musst, kommst du in diesem Tarif-Bundle bereits für 128 Euro an das iPhone 14. Hinzu kommen die Tarifkosten.

Das wird dir beim Vodafone-Tarif geboten

Passend zum starken iPhone 14 gibt es auch einen starken Tarif. Beim Vodafone green LTE 30 GB für 39,99 Euro im Monat bekommst du ein Datenvolumen in Höhe von 30 GB zur Verfügung gestellt. Hierbei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s im Vodafone-Netz. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Neben dem monatlichen Grundpreis fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Doch mit einem einfachen Trick hast du diese Kosten direkt wieder drin: Sende dafür einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 und dir werden 50 Euro als Wechselbonus wieder gutgeschrieben.

Effektiv nur 11 Euro im Monat? So viel sparst du wirklich

Insgesamt kommst du bei diesem Tarif-Angebot über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von knapp 1.079 Euro. Wenn du hiervon den eigentlichen Preis des iPhone 14 abziehst und dann den effektiven Monatspreis berechnest, zahlst du jedoch lediglich rund 11 Euro im Monat für diesen Tarif mit dem Oberklasse-Smartphone. Hierbei spricht man vom sogenannten Effektivpreis – und dieser kann sich hier durchaus sehen lassen.