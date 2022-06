Sommer-Urlaubs-Bundle bei O₂: iPhone 13 Pro und Grow-Tarif – hier ist der Name Programm

Die Temperaturen steigen und die Urlaubs-Saison beginnt! Und vielleicht hast du ja auch bereits deinen Sommer-Urlaub geplant. Je nachdem, wo es hingeht, kann die Reise per Auto, Bahn, Flugzeug oder Schiff jedoch ziemlich lange gehen. Smartphone oder Tablet können dabei helfen, die Reisezeit zu verkürzen. Doch um beispielsweise mehrere Stunden am Stück Videos zu streamen, brauchst du auch genügend Datenvolumen. Und dafür ist der Jubiläumstarif O₂ Grow im Zusammenspiel mit dem iPhone 13 Pro perfekt. Denn hierbei stehen dir bereits zu Beginn monatlich 40 GB zur Verfügung.

Die Besonderheit des Tarifs ist: Je länger du ihn hältst, desto mehr hast du davon. Denn jedes Jahr bekommst du weitere 10 GB monatlich hinzu. Nach einem Jahr stehen dir somit jeden Monat schon 50 GB zur Verfügung – und im Sommer-Urlaub 2024 dann bereits 60 GB pro Monat.

O₂ Grow: 40 GB und mehr auf bis zu zehn Geräten nutzen – im 4G- oder 5G-Netz

Je nach Verfügbarkeit vor Ort kannst du mit dem O₂-Grow-Tarif im 4G- oder 5G-Netz surfen. Außerdem steckt im Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive, wodurch du in allen EU-Ländern zu denselben Konditionen surfst, telefonierst und SMS schreibst, wie in Deutschland.

Weiterhin lohnt sich der O₂-Grow-Tarif vor allem aufgrund seiner enthaltenen Connect-Option. Denn dadurch kannst du das große Datenvolumen nicht nur auf deinem iPhone 13 Pro, sondern auf bis zu zehn Geräten nutzen. So kannst du beispielsweise zusätzlich auch Tablets und Laptops unterwegs mit einer Internetverbindung ausrüsten – ideal, um etwa auch auf der Rückbank Serien zu streamen.

iPhone 13 Pro: Die perfekte Begleitung für den Urlaub

Bestens ergänzt wird der mitwachsende Tarif durch3 das im Bundle enthaltene iPhone 13 Pro. Denn damit kannst du nicht nur beeindruckende Urlaubsfotos schießen, sondern sie dir auch im Hotelzimmer auf dem gestochen scharfen OLED-Bildschirm direkt anschauen. Und dank des effizienten A15 Bionic Chips musst du noch nicht einmal am Strand oder Hotelpool aufs Gaming verzichten. Der bietet nämlich so viel Power, dass mobile Spiele auf dem Handy hervorragend aussehen. Weiterhin ist das iPhone 13 Pro IP68-zertifiziert und daher sowohl am wilden Meer als auch an einem ruhigen Bergsee vor Wasser geschützt.

Das Bundle aus iPhone 13 Pro (128 GB) und O₂ Grow bekommst du jetzt zu einem Monatspreis von 54,99 Euro (bei 36 Raten) bei O₂. Außerdem kommen einmalig insgesamt 5,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und Versandkosten hinzu.