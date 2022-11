iPhone 13 Pro Max im Abverkauf: Bei O₂ wird das Riesen-iPhone gerade zum Preis-Tipp

Das iPhone 13 Pro Max ist zwar schon ein Jahr alt, einen Nachfolger gibt’s auch schon und dennoch ist es immer noch eines der besten Handys auf dem Markt. Jetzt gibt es ein erstaunliches Angebot zum größten iPhone der vergangenen Generation. Mit 5G, ohne Limits und direkt beim Netzbetreiber.

Die Verbesserungen, die Apple mit dem iPhone 14 eingeführt hat, sind im Grunde marginal. Vor allem, wenn du noch ein Modell der 13er-Serie hast. Upgraden lohnt sich also nicht. Und auch andersherum wird ein Schuh draus. Trotz Verfügbarkeit des iPhone 14 Pro (Max) lohnt sich ein Blick zurück. Und bei O₂ gibt es das iPhone 13 Pro Max im Mega-Vertrag gerade vergleichsweise günstig. Soviel vorab: Datensorgen sind damit passé.

Unlimited-Deal: Hier kostet das iPhone 13 Pro Max nur 5 Euro Aufpreis

Der Rundum-Sorglos-Tarif von O₂ hört auf die Bezeichnung Free Unlimited Max und bietet eine umfassende Allnet-Flat, 5G-Zugang und grenzenloses Datenvolumen. Das hat seinen Preis. 59,99 Euro kostet die Option regulär. Zum Marktstart wurde das iPhone 13 Pro Max noch mit ordentlichem Aufpreis dazukombiniert, sodass du am Ende bei monatlichen Kosten von 80 bis teilweise über 100 Euro landetest.

Nun schnürt O₂ einen Deal mit ebendiesem Tarif und dem iPhone 13 Pro Max für 64,99 Euro Grundgebühr pro Monat. Das iPhone kostet dabei dann einen Euro. Die Laufzeit erstreckt sich immerhin zwar über 36 Monate. Insgesamt kostet dich das iPhone damit abgekoppelt vom Tarif 180 Euro.

Übrigens: Der Preis verändert sich in unserem Testlauf nicht, wenn du statt der 128-GB- die größere 256-GB-Version auswählst. So gibt es zum gleichen Preis doppelten Speicher – bei Apple ein sonst sehr teures Gut.

iPhone 13 Pro Max (256 GB) mit O₂ Free Unlimited Max

Grundsätzlich kann man Gerät und Tarif in so einem Vertrag nicht komplett entkoppeln. Aber auch und gerade unter Einbeziehung des Unlimited-Tarifs ist das ein guter Deal. Zumal du derzeit sogar noch mehr rausholen und den iPhone-Preis rechnerisch weiter drücken kannst.

100 Euro Wechselbonus – so sinkt der iPhone-Preis weiter

Derzeit bietet O₂ Kunden, die zum Anbieter wechseln, nämlich noch einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro an. Wenn du also deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst, gibt es 20 Monate lang 5 Euro Extra-Rabatt auf deine Monatsrechnung.

Die weiteren fixen Kosten, mit denen du rechnen musst, sind obligatorisch. O₂ berechnet den Versand von Gerät und Vertragsunterlagen sowie SIM-Karte mit pauschal 4,99 Euro. Dazu kommt ein üblicher Anschlusspreis von 39,99 Euro.

Kurzum: Das Angebot ist mit über 2.000 Euro Gesamtkosten in drei Jahren Vertragslaufzeit an sich nicht „billig“ im eigentlichen Sinne. Aber: Du bekommst eine Menge dafür. Eines der größten und nach wie vor besten iPhones auf dem Markt und einen Tarif, der alles bietet, was möglich ist.