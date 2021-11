Black-Week-Update: iPhone 13 (Pro) mit O₂-Vertrag – Unlimited-Tarif zum Preis des Free M Boost

Die neuen iPhones sind da! Und bei O₂ sind die Angebote recht einfach und leicht verständlich zusammengestellt: Einmalig kostet das Apple-Handy nur 1 Euro. Die monatliche Grundgebühr orientiert sich an der Geräte- und Tarifwahl. Verfügbar ist das iPhone 13 Pro bei O₂ in vier Farbvarianten – Gold, Graphit, Blau, Silber – und in vier Speicherausführungen – 128, 256 und 512 Gigabyte sowie 1 Terabyte (1.024 GB). Bis auf die Terabyte-Version kosten alle Varianten einmalig einen Euro.

Und auch das Basis-Gerät, das iPhone 13 ist bei O₂ im Angebot. Hierzu gibt es derzeit sogar einen Aktionsdeal, der alle Datensorgen ad acta legt – und der kurzzeitig jetzt nochmal günstiger wird. Der sogenannten Black-Week sei Dank.

Unlimited zum M-Preis: iPhone 13 bei O₂ im Tarif-Schnäppchen

Das iPhone 13 gibt es bei O₂ jetzt in Kombination mit dem High-End-Tarif Free Unlimited Max. Der lässt dich ohne Grenzen und Datensorgen im 5G-Netz surfen und kostet monatlich 64,99 Euro im Zweijahres-Vertrag. Damit ist der Unlimited-Max-Tarif hier genauso teuer wie die Variante mit der 40-GB-Option O₂ Free M Boost.

Im O₂-Kosmos ist das derzeit der beste Deal zum iPhone 13, zumal du dir auch noch einen 100-Euro-Bonus sicherst, wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst. Der Wechselbonus wird dir dann in 5-Euro-Gutschriften auf den ersten 20 Rechnungen des Vertrags vergütet.

Das iPhone 13 kostet in der Aktionskombi einmalig 1 Euro, hinzu kommen 39,99 Euro Anschluss- und 4,99 Euro Versandkosten. Update zur Black-Week (ab 18. November): Jetzt entfällt zusätzlich der Anschlusspreis.

iPhone 13 Pro mit Vertrag: Das ist das beste Angebot

Insgesamt musst du bei O₂ mit monatlichen Kosten von mindestens 68,99 Euro kalkulieren. Das ist das günstigste, mit lediglich 3 GB Datenvolumen und ohne 5G-Zugang aber nicht das beste Angebot. Dieses findet sich derzeit in Kombination mit dem Tarif O₂ Free M. Die Option mit Allnet-Flat und 20 GB Datenvolumen (LTE/5G) kostet dich monatlich 74,99 Euro. Dadurch ist die 20-GB-Version aktuell nur um 50 Cent teurer als der Free S Boost (6 GB).

Den größten Inhalt – beim größten Preis – gibt es mit dem Tarif O₂ Free Unlimited Max. Hier sind dem Datenverbrauch im 5G-Netz keine Grenzen gesetzt. Mit dem iPhone 13 Pro belaufen sich die monatlichen Kosten jedoch auch auf 104,99 Euro 79,99 Euro. Damit ist er nur noch 5 Euro teurer als der Free M und genauso teuer wie der Free M Boost. Im Vergleich ist das Unlimited-Angebot also auch beim Pro-iPhone ein echter Tipp. Wann sich ein Tarif mit oder ohne Datengrenze lohnt, verraten wir in diesem Artikel.

→ Lesetipp: Blick ins Kleingedruckte: Diese iPhone-13-Details solltest du kennen

Das kostet mehr Speicher im iPhone

Nun haben wir geklärt, wie es um die GB-Kosten des Vertrags steht, bei der Rechnung haben wir jedoch immer das kleinste iPhone 13 Pro mit 128 GB zugrunde gelegt. Wer mehr Speicher im Gerät sucht, muss im Free M mit diesen Kosten rechnen:

iPhone 13 Pro mit 128 GB: 1 Euro einmalig, 74,99 Euro monatlich

256 GB: 1 Euro einmalig, 79,49 Euro monatlich

512 GB: 1 Euro einmalig, 89,99 Euro monatlich

1 TB: 99 Euro einmalig, 94,49 Euro monatlich

Zuzüglich berechnet O₂ bei allen Vertragskonstrukten noch die obligatorischen Positionen des Anschlusspreises (39,99 Euro) und der Versandkosten (4,99 Euro).

→ iPhone 13 Pro mit Vertrag jetzt konfigurieren

100 Euro Wechselbonus sichern

Wechselst du von einem anderen Anbieter in den neuen iPhone-13-Pro-Vertrag bei O₂, kannst du dir aktuell einen erhöhten Wechselbonus sichern. Statt sonst 25 Euro, erstattet dir O₂ satte 100 Euro, wenn du deine Rufnummer in den neuen Vertrag mitnimmst. Dieser Bonus wird dir in 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnungen deines Vertrags gutgeschrieben. In den ersten 20 Monaten zahlst du für das iPhone 13 Pro (128 GB) im Free M dann nur noch 69,99 Euro.

Die Vertragslaufzeit beträgt stets 24 Monate. Ab dem 25. Monat sinken die Monatspreise dann auf den jeweiligen Standard-Preis des Tarifs, da das Smartphone dann als abbezahlt gilt. Für den O₂ Free M bedeuten das dann noch 29,99 Euro auf der Monatsrechnung.