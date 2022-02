5G jetzt auch in Budget-Tarifen: iPhone 13 mit 40 GB viel günstiger als bei Vodafone selbst

So ist jetzt beispielsweise das aktuelle iPhone 13 in der MediaMarkt-Tarifwelt mit 5G-Vertrag im Angebot. Und der zugehörige Tarif hat es auch neben dem Netzzugang in sich. Vor allem im Vergleich vermag er zu überzeugen. Wir reden hier vom Bundle aus dem iPhone 13 (128 GB) und dem Tarif green 5G von mobilcom-debitel. Ja, richtig gelesen – ein 5G-Tarif, der nicht von einem der Netzbetreiber geboten wird. Der Tarif findet im Vodafone-Netz statt, bietet hier 5G-Zugang und eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s. Unter dieser Voraussetzung kannst du monatlich satte 40 GB Datenvolumen verbrauchen. Außerdem gibt es eine Allnet-Flat und die bei mobilcom-Verträgen übliche Freenet Hotspot Flat.

iPhone 13 mit 5G Tarif 40 Euro günstiger als bei Vodafone selbst

Das iPhone ist bei MediaMarkt in den Farben Rot, Blau, Schwarz, Weiß und Rosé auswählbar – in einigen Farbversionen sind nur noch Restbestände verfügbar – und kostet einmalig 9 Euro. Der Tarif mit 5G-Zugang, 40 GB Datenvolumen und der Querfinanzierung des Handys, schlägt mit monatlich 49,99 Euro zu Buche. An sich ein happiger Preis. Für das neueste iPhone mit 5G-Option allerdings tatsächlich ein Schnäppchen.

Zum Vergleich: Bei Vodafone selbst gibt es das iPhone ebenfalls mit 40-GB-Tarif, dem Red M. Allerdings hier für 89,99 Euro pro Monat bei 49,90 Euro Einmalpreis. 40 Euro mehr – sowohl einmalig als auch monatlich. Und selbst wenn wir die aktuelle 20-Prozent-Aktion herunterrechnen, landen wir noch bei 78 Euro pro Monat beim Netzbetreiber. Klar, es gibt noch weitere Netzbetreiber-Vorteile – den Giga-Pass und eine nominell höhere Downloadgeschwindigkeit – insgesamt wiegen diese Vorteile den Preisunterschied zwischen diesen Deals jedoch nicht auf.

Der Deal von MediaMarkt noch mal in der Detail-Übersicht:

iPhone 13 (128 GB) für 9 Euro

green 5G Tarif für 49,99 Euro monatlich (ab 25. Monat: 51,99 Euro)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

40 GB Datenvolumen

5G/LTE mit bis zu 150 MBit/s

Vodafone-Netz

EU-Roaming

Freenet Hotspot Flat

Vertragspartner: mobilcom-debitel

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Keine Versandkosten

Der Tarif ist ein Aktionstarif, der so nur für die ersten 24 Vertragsmonate gilt. Danach wird er geringfügig teurer, obwohl das iPhone dann bereits abbezahlt ist. Daher solltest du den Tarif rechtzeitig kündigen – wenngleich die Kostenfalle der automatischen Verlängerung für ein volles weiteres Jahr qua Gesetz nicht mehr droht.