iPhone 12 + Tarif: Lohnt sich der Nachhaltigkeits-Deal zum Apple-Senior?

Mit dem iPhone 15 hat Apple kürzlich sein neustes Smartphone vorgestellt. Doch auch ältere Apple-Geräte wie das iPhone 12 können sich immer noch lohnen, denn hier bekommst du ebenfalls eine flüssige Nutzererfahrung samt iOS 17 geboten. Aktuell gibt’s das Apple-Handy refurbished im Tarif-Bundle.

Refurbished iPhone 12: Lohnt sich das Gerät noch?

Obwohl das iPhone 12 bereits 2020 auf den Markt gekommen ist, muss sich das Smartphone in vielerlei Hinsicht nicht vor aktuellen Geräten verstecken. Insbesondere das 6,1 Zoll große OLED-Display mit 60 Hz und einer starken Pixeldichte von 457 ppi kann sich immer noch absolut sehen lassen. Durch die kompakte Größe liegt das Smartphone zudem hervorragend in der Hand.

Apple iPhone 12 Software iOS 16 Prozessor Apple A14 Bionic Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.815 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 162 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Violett, Rot Einführungspreis iPhone 12 (4/64 GB): 899 €, iPhone 12 (4/128 GB): 949 €, iPhone 12 (4/256 GB): 1069 € Marktstart Oktober 2020

Ein weiterer großer Vorteil ist die immer noch äußerst flüssige Nutzerfahrung. Hierfür sind nicht nur der verbaute Apple Bionic 14 Prozessor samt 4 GB RAM verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der lange Update-Support von Apple: Das iPhone 12 hat mit iOS 17 nämlich ebenso die neuste Software-Version geliefert bekommen. Und auch sonst bist du mit dem Smartphone rund um 5G, NFC für mobiles Zahlen sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68 weiterhin auf dem neusten Stand. Abstriche musst du lediglich beim Speicherplatz von nur 64 GB machen.

Doch aufgepasst: Im Tarif-Bundle bekommst du hierbei ein refurbished Smartphone, also ein generalüberholtes Gebrauchtgerät. Dieses wurde jedoch zuvor geprüft und befindet sich in sehr gutem Zustand. Dank dem eingeräumten Widerrufsrecht und der einjährigen Gewährleistung gehst du zudem keinerlei Risiko ein. Generell kann es sich durchaus lohnen, zu einem gebrauchten Smartphone zu greifen. So sparst du nicht nur Geld, sondern tust auch etwas Gutes für die Umwelt, indem Elektroschrott eingespart wird und gute Bauteile länger Verwendung finden.

Tarif zum Apple-Handy im Überblick

Wie gewohnt gibt’s bei Blau verschiedene LTE-Datenpakete zur Auswahl. So kostet das Tarif-Bundle mit dem gebrauchten iPhone 12 und 10 GB Datenvolumen etwa 29,99 Euro pro Monat. Für nur zwei Euro mehr bekommst du sogar 15 GB, was unsere eindeutige Empfehlung ist. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, gesurft wird stets mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica Netz. Dies reicht locker für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Besonders cool: Der Anschlusspreis von eigentlich 29,99 Euro wird dir bei dem Angebot komplett gestrichen. Für das iPhone 12 zahlst du hingegen einen Gerätepreis von lediglich einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Zum Vergleich: Im Netz kostet das Smartphone neu immer noch rund 580 Euro oder mehr. Apple-Fans, die auf die neuste Hardware verzichten können und kein Problem mit einem generalüberholten Gerät haben, können hier also zugreifen und sparen.