iPhone 12 (Pro) mit 5G-Vertrag: So sicherst du dir 100 Euro extra

Die neue O₂-Aktion sorgt dafür, dass auch Deals mit dem iPhone 12 noch etwas besser werden. Wechselst du mit deinem Vertrag zu O₂, kannst du bei der Rufnummernmitnahme derzeit nämlich nicht nur 10 oder 25 Euro Wechselbonus mitnehmen, sondern stolze 100 Euro.

Das ist aber noch nicht alles. Zusätzlich gibt es bei einigen iPhone-Tarif-Kombinationen noch Rabatte auf die Grundgebühr. Im Falle des iPhone 12 Pro ist das rechnerisch beste Angebot sogar jenes mit dem All-inclusive-Tarif O₂ Free Unlimited Max. Die Angebote kommen rechtzeitig zur Vorstellung des Nachfolger-Modells. Bis das iPhone 13 allerdings bemerkenswert in die Angebote rutscht, dürfte noch einige Zeit vergehen.

iPhone 12 (Pro, Pro Max) bei O₂: Die Angebots-Details

In den Original-Netzbetreiber-Verträgen von O₂ hast du einige Vorteile, die es bei Discounter-Tarifen so (noch) nicht gibt. So surfst du stets mit maximal möglicher Download-Geschwindigkeit – Der Netzbetreiber wirbt mit bis zu 500 MBit/s – außerdem hast du bereits Zugriff auf das im Aufbau befindliche 5G-Netz. Eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS ist obligatorisch mit dabei. In allen Kombinationen zahlst du für das iPhone unabhängig von deiner Geräte-Wahl nur 1 Euro. Der Anschlusspreis von normalerweise 39,99 Euro entfällt bei den Pro- und Pro-Max-Geräten derzeit zusätzlich. Lediglich die 5,99 Euro Versandkosten musst du noch einberechnen. Nun aber zu den drei besten iPhone-Deals:

Innerhalb des O₂-Kosmos sind das erstaunlich gute Angebote. Beim iPhone 12 Pro kostet diese Kombi monatlich nur 2 Euro mehr als der Tarif ohne Smartphone. Bei der Basis-Version sind es 7 Euro mehr pro Monat, beim Pro Max 10 Euro. Nebeneffekt bei O₂: ab dem 25. Monat sinkt die Grundgebühr automatisch auf den Regel-Tarifpreis. Diese „Kostenfalle“ ist also ausgehebelt.

100 Euro Bonus sichern: So funktioniert’s

Die Mehrkosten fürs iPhone werden in dieser Rechnung sogar vollends aufgehoben, wenn du dir den 100-Euro-Bonus sicherst. Den gibt’s derzeit für alle Tarif-Wechsler dazu und das ist insofern bemerkenswert, dass sonst meist 10, manchmal noch 25 Euro für die Rufnummernmitnahme als Bonus winken. Durch den 100-Euro-Bonus macht O₂ die eigenen Angebote also zusätzlich attraktiver. Realisiert wird der Bonus durch 5-Euro-Gutschriften in den ersten 20 Vertragsmonaten. In diesem Zeitraum steht also ein günstigerer Preis auf der Rechnung.

