iPhone 12 Pro bei O₂ monatlich 35 Euro günstiger – auch Max-Version im Angebot

Die iPhone-12-Serie – aktueller Sieger unserer Handy-Leserwahl – ist bei O₂ jetzt wieder im Angebot. Bei den Pro-Modellen sparst du bei der Grundgebühr gegenüber dem Normalpreis mitunter 35 Euro pro Monat. Dazu stecken eine ganze Reihe Vorteile in den Angebots-Paketen, die es so nur beim Netzbetreiber gibt.

iPhone 12 Pro Deal: Größeres iPhone 35 Euro günstiger pro Monat

Das iPhone aus der besseren Pro-Riege ist bei O₂ im Angebot. Reduziert ist hier unter anderem der Rundum-Sorglos-Tarif O₂ Unlimited Max. Der erste Unlimited-Monat, den es bei O₂ derzeit zu vielen Tarifen gibt, ist hierbei also obsolet, da du dieses Feature über die gesamte Vertragslaufzeit hast. 5G-Zugang ist hier mit dabei.

Preislich ist der Unlimited-Deal ein echter Kracher: Das Apple-Smartphone kostet einmalig 1 Euro, zuzüglich Anschluss- und Versandkosten wie oben. Bei den Grundgebühren streicht O₂ aktuell satte 35 Euro von der Monatsrechnung, will heißen:

→ iPhone 12 Pro mit O₂ Free Unlimited Max für monatlich 64,99 Euro (sonst 99,99 Euro)

Derzeit – bis zum 7. September – sparst du bei O₂ auch noch die Anschlusskosten von sonst 39,99 Euro. Warum der Deal so gut ist, lässt sich leicht am Kosten-Beispiel aufzeigen: Regulär – also ohne Smartphone – kostet der Unlimited-Max-Tarif bereits 59,99 Euro. Von dieser Seite aus gerechnet bist du mit dem iPhone 12 Pro also schon für 5 Euro monatlich dabei – oder für 120 Euro insgesamt in den zwei Jahren. Bei Neupreisen von meist über 1.000 Euro (aktuell 1.069 Euro bei Amazon) also ein echtes Schnäppchen.

Die umgekehrte Rechnung: Insgesamt kostet dich das O₂-Angebot über 24 Monate 1.565,75 Euro. Ziehen wir hier die 1.069 Euro Amazon-Preis ab, bleiben noch 596,75 Euro und somit ein Effektivpreis von 20,70 Euro. Knapp 20 Euro also für einen Unlimited-Tarif direkt beim Netzbetreiber mit Zusatz-Features wie 5G und der abgeschafften Kostenfalle nach zwei Jahren. Ab dem 25. Monat kostet der unlimitierte Tarif nur noch die regulären 59,99 Euro. Die Smartphone-Kosten sind dann abbezahlt. Alternativ kannst du selbstverständlich kündigen und dich nach einem neuen Vertrag umsehen.

Das iPhone 12 kostet im O₂-Deal einmalig 1 Euro, hinzu kommt der obligatorische Anschlusspreis von 39,99 Euro und für den Versand werden ebenfalls einmalige 4,99 Euro fällig. Im Angebot ist das iPhone samt 64 GB im Tarif O₂ Free M Boost, der 40 GB Datenvolumen nebst Allnet-Flat bietet. Kostenpunkt für diese Variante: 41,99 Euro statt normalerweise 59,99 Euro. Damit ist der Tarif sogar ein gutes Stück günstiger als der normale Free M mit nur 20 GB.

Nun kommen wir zu den aktuellen Aktions-Extras von O₂, die es nur beim Netzbetreiber gibt. In Kürze:

1 Monat Unlimited Daten: Im ersten Monat kannst du unbegrenzt surfen

Keine Kostenfalle „Tag nix“: Ab dem 25. Monat sinkt der Preis auf den regulären Tarif (dann 34,99 Euro für den Free M Boost)

Ausgezeichnetes Netz: O₂ hat hier aufgeholt und wird vom Connect-Netztest mit „Sehr gut“ bewertet

5G inklusive: Auch in den M-Boost-Tarifen ist jetzt der neue Netzstandard verfügbar

Vorteil im August: Kein Anschlusspreis!

Diese Vorteile und Eigenschaften gibt es im Übrigen bei allen iPhone-Angeboten. Im Vergleich zum beinahe identischen Angebot von vor wenigen Wochen ist jetzt auch 5G im M-Boost-Tarif mit dabei.

Pro Max Version mit HomePod und Unlimited-Tarif

Die Pro-Max-Variante ist ebenfalls kurzzeitig ins Angebot gerutscht. Das größte iPhone der 12er-Serie kostet monatlich 74,99 Euro. An sich ein stolzer Preis. Allerdings gibt es auch hier derzeit keinen Anschlusspreis, das Handy kostet nur 1 Euro und dazu gibt es den Smart Speaker HomePod mini gratis obendrauf. Der Tarif ist der Rundum-Sorglos-Vertrag O₂ Free Unlimited Max mit 5G und ohne Datengrenze. Der Deal endet am 7. September. Ohne HomePod gibt es das Angebot ebenfalls – dann ist es monatlich nochmals einen Euro günstiger.