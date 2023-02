iPhone 12 lohnt sich immer noch: Hier bekommst du es günstig mit 10-GB-Tarif

Bei Blau gibt’s derzeit ein iPhone 12 zusammen mit dem Handytarif Blau Allnet XL mit 10 GB Datenvolumen. Dafür werden einmalig 49 Euro Anzahlung fällig und monatlich zahlst du dann noch 34,99 Euro als Grundgebühr – den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Was im Angebot alles steckt und ob es sich für dich lohnt, schauen wir uns gemeinsam an.

iPhone 12: Das steckt drin

Das aktuelle Angebot bei Blau gilt für das iPhone 12 mit 64 GB Speicherplatz – zur Auswahl stehen dir die Farben Schwarz und Weiß. Das Apple-Handy hat bereits das nahezu randlose Design mit Kamera-Aussparung, wie man es auch vom neueren iPhone 13 und 14 kennt – lediglich ein wenig breiter. Es kommt mit einem kompakten 6,1 Zoll OLED-Display und löst mit 1792 x 828 Pixeln auf. Damit dürfte es für sehr viele Nutzer immer noch absolut ausreichen.

Die Zweifach-Kamera Kamera löst mit 12 Megapixeln auf – ein Wert, der im Vergleich zu anderen Smartphones zugegebenermaßen nicht besonders imponierend klingt. Doch auch im neuesten iPhone 14 setzt Apple auf eine 12-Megapixel-Kamera. Denn die Auflösung allein ist eben nicht alles bei einer Kamera. So kannst du mit dem iPhone 12 weiterhin tolle Fotos mit der Weitwinkel- oder Ultraweitwinkelkamera knipsen. Auch Videos in 4K lassen sich mit dem iPhone 12 aufnehmen. Der Speicherplatz fällt mit 64 GB für heutige Verhältnisse gering aus. Wenn du allerdings nicht viele Fotos oder Apps auf deinem Handy installierst oder ohnehin einen Online-Speicherdienst nutzt, sollte das kein wirklicher Nachteil für dich sein.

iPhone 12 im Blau-Deal: Lohnt sich das Angebot?

Der im Angebot enthaltene Tarif bietet dir neben den 10 GB LTE-Datenvolumen noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze – EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Hier ist also bis auf 5G alles dabei, was du von einem aktuellen Vertrag erwarten solltest. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate.

Ziehen wir den derzeit günstigsten Preis für das iPhone 12 von rund 590 Euro von den Gesamtkosten über die Laufzeit (34,99 Euro x 24 + 49 Euro Gerätekosten + 4,99 Euro Versandkosten = 893,75 Euro) ab, bleiben rund 303 Euro für den Tarif übrig. Das ergibt Kosten von monatlich gut 12,50 Euro für den 10-GB-Tarif.