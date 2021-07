Aktuelle iPhone-Deals: Hier gibt's das iPhone 12 (mini) mit Top-Tarif zum Sonderpreis

In den Tarifwelten von MediaMarkt und Saturn gibt es das iPhone 12, die Basisversion der Reihe, ab 129 Euro Einmalpreis mit Vertrag. Top-Tipp für die Tarifkombi ist der green LTE mit 18 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Der Netzzugang ist hier das Top-Kaufargument, die 18 GB sind zudem ein üppiges Datenpaket. 5G-Zugang steht hier jedoch nicht zur Verfügung. Dafür ist der Tarif im Vergleich zu Netzbetreiber-Verträgen recht günstig: Für 41,99 Euro monatlich gibt es das Paket. Zum Vergleich: Bei der Telekom selbst – dann mit 5G und Extras wie StreamOn-Pässen – kostet das iPhone 12 einmalig zwar nur 50, monatlich dafür aber 80 Euro im M-Tarif, der obendrein „nur“ 12 GB bietet.

Preislich kann das MediaMarkt-Saturn-Angebot hier also überzeugen. Eine Allnet-Flat ist ebenfalls mit von der Partie. Unser Tipp: Statt der 129 Euro teuren 64-GB-Version lohnt sich der Tarif auch mit dem doppelten Speicher. Das iPhone 12 mit 128 GB kostet 50 Euro mehr (179 Euro), die Vertragskosten bleiben identisch bei 41,99 Euro pro Monat. Vertragspartner für die green-Tarife ist jeweils mobilcom-debitel.

iPhone 12 mini für 35 Euro – mit Vodafone-Vertrag und LTE Max

Bei DeinHandy gibt es derzeit ein interessantes Angebot zum kleinen iPhone 12 mini. Das Handy kostet einmalig 4,95 Euro und monatlich effektiv weniger als 35 Euro Grundgebühr. Effektiv, weil 36,99 Euro auf der Rechnung stehen, in deinem Konto allerdings 50 Euro Startguthaben vorgemerkt sind, die den Gesamtpreis drücken. Generell gibt es monatlich aber auch noch 5 Euro Rabatt – normalerweise kostet der Tarif nämlich 41,99 Euro.

Um welchen Tarif geht’s überhaupt? Zentrum des Deals ist neben dem iPhone 12 mini der Vodafone Smart L+, ein Direktvertrag mit Vodafone, die Smart-Tarife werden in der Regel über Plattformen wie eben DeinHandy, Sparhandy oder Preisbörse24 vermittelt. Neben einer Allnet-Flat gibt es in diesem Fall 15 GB Datenvolumen mit LTE Max (bis zu 500 MBit/s). Außerdem sind 3 Monate Gratis-Zugang zum Musik-Streaming-Dienst Deezer enthalten. Kombinierst du den Tarif mit einem bestehenden (oder neuen) Vodafone-DSL- oder -Kabel-Tarif, erhältst du weitere 5 GB Datenvolumen pro Monat.

Für junge Leute: Original-Telekom-Vertrag und Gratis-AirPods

Last but not least noch ein iPhone-12-Schnäppchen für junge Leute (bis 28 Jahre), der dich ins Telekom-Netz – samt 5G-Zugang – bringt. Im MagentaMobil M Young mit Allnet-Flat und 18 GB Datenvolumen kostet das iPhone 12 (64 GB) monatlich 39,95 Euro. Jedoch nur in den ersten 12 Monaten, im zweiten Vertragsjahr sind es 10 Euro mehr. Einmalig werden 49 Euro für das iPhone fällig. Garniert wird das Angebot von Preisbörse24 mit zwei Gratis-Extras: Einmal gibt es Apple TV+ für 1 Jahr kostenlos dazu. Ebenfalls mit im Paket stecken die AirPods Pro, Apples kabelloses Mini-Kopfhörer samt Ladecase.

Kombinierst du den Tarif mit einem Telekom-Festnetz-Vertrag, kannst du über den MagentaEins-Vorteil noch einmal 5 Euro monatlich sparen, das Datenvolumen steigt dann auf 30 GB.

Auch an der SIM-Only- und Prepaid-Front gibt es derzeit interessante Angebote. So läuft eine 3-Monate-Gratis-Aktion bei Vodafone und ein Netflix-Special von mobilcom-debitel im O2-Netz.