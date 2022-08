Apple-Deal zum kleinen Preis: So günstig ist das 2019er-iPhone jetzt mit Vertrag

Wer den Blick auf Apples iPhone-Sortiment etwas weitet, der erkennt neben den aktuellen und hochpreisigen Serien auch preislich attraktive Angebote zu den Vorjahres-Modellen. Und so rückt das iPhone 11 von 2019 in den Fokus. Im Android-Bereich wäre ein fast drei Jahre altes Handy eher auf dem absteigenden Ast, zieht man weiche Faktoren wie die nachlassende Update-Versorgung zurate. Bei Apple ist die Lage anders. Hier sind – vor allem durch die ideale Hard- und Software-Abstimmung – lange und nachhaltige Updates garantiert. Bei der O2-Tochter blau.de gibt es jetzt ein interessantes iPhone-11-Angebot.

Kein Anschlusspreis und iPhone 11 (64 GB) für 1 Euro

Attraktiv sind insbesondere die einmaligen Aufwendungen. Das iPhone 11 (64 GB) kostet im Blau-Deal einen Euro. Der sonst oft übliche Anschlusspreis ist hier gestrichen. Lediglich 4,99 Euro Versandkosten musst du bei Vertragsabschluss noch einpreisen.

Nun zu den laufenden Kosten: Monatlich stehen bei diesem Angebot 25,99 Euro auf der Rechnung. Nicht zu verachten ist das, was du dafür bekommst. Neben dem Top-Smartphone von Apple nutzt du einen Tarif mit Allnet-Flat und 15 GB LTE-Datenvolumen pro Monat. Insgesamt ein gutes Gesamtpaket zum fairen Preis. Bei blau.de ist das iPhone 11 in Weiß, Violett und Schwarz erhältlich.

iPhone 11 – nur noch ein Kompromiss?

Das iPhone 11 ist bereits das Vor-Vor-Serien-Modell von Apple. Es ist seinen Nachfolgern entsprechend unterlegen, was die reine Datenbasis angeht. Dennoch ist das Gerät selbst dadurch nicht schlechter, als es damals – 2019 – war. Eines der besten Smartphones der jeweiligen Generation. Und technisch ist in den drei Jahren gar nicht so viel passiert, wie uns die Marketing-Stuben der Hersteller gerne weismachen.

Generell ist Apples Vorteil stets die intuitive und schnell zu erlernende Bedienung des Betriebssystems. So sind iPhones auch ein gern genommener Tipp für das erste Smartphone für Spät-Einsteiger. Und ältere Versionen, die immer noch eine zeitgemäße Funktion vorweisen, kommen hier preislich entgegen.

Bezogen auf das iPhone 11 bescheinigte unser Test seinerzeit eine Top-Performance dank flottem Prozessor, die kompakte und handliche Bauform sowie die guten Ergebnisse der Kamera. 5G gibt es erst ab dem iPhone 12 in den Apple-Smartphones. Der Vertrag bietet allerdings auch noch keinen Zugang zum neuen Mobilfunkstandard und ehrlicherweise – 5G ist für den Handy-Alltag ziemlich irrelevant.