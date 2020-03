Um für dich den besten Deal zu finden, haben sich die Technik-Experten von inside digital mit den Schnäppchenjägern von Handyhase.de verbündet, die diese Deals für dich ausgewählt haben.

Luxus-Tablet trifft auf Endlos-Surfflat

Über Saturn ist aktuell noch das Apple iPad 10,2 in der LTE-Version mit dem Tarif o2 My Data M zu haben. Hier erhältst du nicht nur ein Luxus-Tablet (Wifi+Cellular-Version), sondern auch einen vernünftigen Datentarif. Die 10 GB LTE-Datenvolumen scheinen zunächst überschaubar auszufallen, bedenkt man, dass per LTE Max. bis zu 225 MBit/s im Downstream gesurft werden kann. Ein Blick auf die Tarifdetails verrät aber den großen Vorteil gegenüber anderen Datentarifen in der Preisklasse: Die Weitersurf-Garantie!

Während o2 die Weitersurf-Garantie bei seinen o2-Free-Tarifen abgeschafft hat, ist das Feature (noch) beim o2 my Data M über Saturn zu haben. Ist nämlich das enthaltenen Datenvolumen vorzeitig vor Monatsende aufgebraucht, kannst du unendlich per 1 MBit/s im Downstream mobil im Internet surfen. Eine harte Drosselung der Geschwindigkeit gibt es nicht. Wie gut sich die Weitersurf-Garantie im Alltag schlägt, zeigt der Test von O2 Free.

Übrigens: Nach 24 Monaten bleibt die Grundgebühr stabil und verteuert sich nicht. Zudem fällt die einmalige Zuzahlung in Höhe von 49 Euro mehr als fair aus und die Anschlussgebühr kostet einmalig 39,99 Euro.

Details zum o2 My Data M

10 GB Datenflat ( LTE mit bis zu 225 MBit/s , danach unendlich per 1 MBit/s)

, danach unendlich per 1 MBit/s) keine Datenautomatik

EU-Roaming

o2-Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Kündigungsfrist: 3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr

Grundgebühr bis zum 24. Monat: 19,99 Euro monatlich

19,99 Euro monatlich Grundgebühr ab dem 25. Monat: 19,99 Euro monatlich

19,99 Euro monatlich Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Hinweis: Da es sich bei dem Tarif um eine reine Daten-Flat handelt, ist Telefonie nicht möglich. Für SMS fallen vergleichbar teure 19 Cent an. Für Gespräche über das Tablet sind aber VoIP-Anwendungen wie Skype, Telegram oder WhatsApp Call nutzbar.

Die Rechnung zum Apple iPad 10,2 + o2 my Data M

+ 24 x 19,99 Euro Grundgebühr

+ 39,99 Euro Anschlussgebühr

+ 49,00 Euro Zuzahlung für das Apple iPad 2019 (32 GB, LTE)

+ 0,00 Euro Versandkosten

= 568,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

– 455,00 Euro Wert des Apple iPad 2019 (32 GB, LTE) laut Preisvergleich

___

= 4,74 Euro eff. Grundgebühr für den my Data M

Fazit

Wer auch unterwegs intensiv mit dem Tablet im Internet surfen, E-Mails beantworten oder gar Musik streamen möchte, ist mit diesem Bundle bestens beraten.

Highlight ist hier nicht nur das LTE-fähige Apple-Tablet von 2019, sondern auch die Weitersurf-Garantie. Für den Up- und Download stehen Dir endlos 1 MBit/s bereit. Löblich sind auch die bis zu 50 MBit/s im Upstream, wenn das Datenvolumen noch nicht verbraucht wurde. Du bekommst für wenig Geld eine endlose Surfflat und ein hochwertiges Tablet zum Bestpreis.

Angebote zum Apple iPad und Datentarif mit dieser Ausstattung sind seltener zu haben. Daher können wir den Deal nur empfehlen!

