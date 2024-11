iPad im Kracher-Angebot: Dieser Deal wird mit jedem Detail besser

Ein Apple iPad (10. Gen 2022) mit 10,9 Zoll und 64 GB Speicherplatz bekommst du gerade zusammen mit einem starken Tarif im Telekom-Netz besonders preiswert. Genauer gesagt zahlst du hier rechnerisch nur 3,28 Euro pro Monat für den Tarif, wenn man die Kosten des iPads von der Gesamtrechnung abzieht. Wie sich der Deal genau rechnet und was im Detail alles enthalten ist, erfährst du hier.

Das bieten iPad und Tarif im Detail

Bei dem iPad handelt es sich um die Version aus 2022 in der Farbe Silber. Es ist mit seinem 10,9-Zoll-Display perfekt zum Streamen, Zeichnen, Recherchieren oder für kleinere Games geeignet. Unter der Haube sorgt ein Apple A14 Bionic Chip für die nötige Power und das Liquid Retina Display löst mit 2.360 × 1.640 Pixeln gestochen scharf auf. Dazu ist es mit einer 12-MP-Frontkamera für Videocalls und Co. ausgestattet, plus eine 12-MP-Weitwinkelkamera für Schnappschüsse, AR-Anwendungen oder zum Scannen von Dokumenten. Mit einem Touch ID-Sensor an der Oberseite lässt sich das Tablet außerdem entsperren.

Dazu bekommst du in diesem Bundle einen Mobilfunktarif im stabilen Netz der Telekom. Und das ist nicht nur eine kleine Beigabe, sondern ein vollwertiger Tarif mit satten 25 GB Datenvolumen. Zwar musst du dich hier mit LTE zufriedengeben, aber das reicht für alle alltäglichen Aufgaben problemlos aus – ohne Ruckler und lange Wartezeiten. Dazu ist hier auch eine Telefonie- und SMS-Flat enthalten und dank VoLTE & WLAN Call verbesserst du die Telefonqualität obendrein insbesondere in Innenräumen.

So gut ist der Preis & so holst du dir knapp 200 Euro zurück

Kommen wir zu den Kosten. Einmalig zahlst du für das iPad 99 Euro Gerätepreis. Dazu kommen dann noch 19,99 Euro monatliche Grundgebühr für den Tarif. Ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 Euro fällt ebenfalls an, den kannst du dir aber zurückholen, wenn du innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Rufnummer 8362 von der neuen SIM-Karte aus schickst.

Nimmst du darüber hinaus deine bisherige Rufnummer mit, kannst du dir zusätzlich 150 Euro Wechselbonus sichern. Alles, was du dafür tun musst, ist: Schicke innerhalb von 30 Tagen nach Rufnummernmitnahme eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer 22234.

Rechnet man nun alle Kosten zusammen, die über die Mindestlaufzeit zusammenkommen (-150 Euro Wechselbonus), kommen insgesamt 428,76 Euro dabei raus. Zum Vergleich: Das iPad allein kostet derzeit laut Preisvergleich mindestens rund 350 Euro. Die Differenz davon beträgt 78,76 Euro – das sind dann so gesehen die Kosten nur für den 25-GB-Tarif. Und auf den Monat heruntergerechnet beträgt das weniger als 3,30 Euro. Für einen Tarif im Telekom-Netz ist das ein verdammt guter Preis.