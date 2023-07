iPad & Apple Watch ab 1 Euro: Diese Geräte gibt’s hier billig zum Tarif

Im Rahmen der Apple Tarif Tage bei MediaMarkt kannst du nicht nur coole Tarif-Bundles mit dem iPhone 14 abgreifen – auch andere Apple-Geräte wie ein iPad und die Apple Watch Ultra sind aktuell deutlich günstiger zu haben. So bekommst du das Tablet etwa bereits für nur einen Euro zum Telekom-Tarif mit 25 GB Datenvolumen dazu, während es die Apple Watch Ultra in der Cellular-Variante mit einem 40 GB Tarif gibt.

iPad mit Telekom-Tarif: Das wird dir hier geboten

Werfen wir doch auch direkt einen Blick auf das Tarif-Bundle mit dem iPad. Für 29,99 Euro im Monat werden dir hierbei 25 GB LTE-Datenvolumen im starken Netz der deutschen Telekom zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Dadurch läuft nicht nur das alltägliche Surfen, sondern auch HD-Streaming unterwegs komplett ruckelfrei. Eine Telefon- oder SMS-Flat gibt es hierbei aber leider nicht.

Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an, für das iPad zahlst du hingegen lediglich einen Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten). Ein toller Deal, denn einzeln schlägt das starke Tablet mit fast 500 Euro zu Buche. Besonders cool: Einzeln kostet der Telekom-Tarif bei MediaMarkt ebenfalls 29,99 Euro – du zahlst hierbei also keinen monatlichen Aufpreis für das Apple-Gerät.

Bei dem iPad handelt es sich um das Modell aus dem Jahr 2021, in der Wifi + Cellular Variante. Dadurch bist du mit dem Tablet nicht nur über WLAN-Netze im Internet unterwegs, sondern kannst auch unterwegs Surfen und Telefonieren. Ein echter Hingucker bei dem Apple-Gerät ist definitiv das 10,2 Zoll große Retina-Display. Dieses liefert dir eine optimale Größe, beispielsweise um unterwegs oder auf der Couch zu streamen.

→ iPad mit 25 GB Telekom-Tarif für monatlich 29,99 Euro

Spannende Alternative: Vodafone-Tarif mit Apple Watch Ultra

Juckt dich das iPad hingegen nicht und du hältst eher nach einem Tarif mit einer Smartwatch Ausschau? Dann könnte dieses Angebot mit der Apple Watch Ultra (GPS+CEL) genau das Richtige für dich sein! Ganze 40 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz gibt es hier für 44,99 Euro im Monat. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro fällt bei diesem Tarif-Deal ebenfalls an.

Das Preisschild für die Apple Watch Ultra GPS+CEL beträgt währenddessen 249 Euro. Auf den ersten Blick kein kleiner Betrag, doch einzeln kostet die Smartwatch über 914 Euro. Und über den 50-Euro-Wechselbonus (SMS mit Bonus an die 22234) drückst du den Gerätepreis ohnehin noch mal.

Apple Watch Ultra: Zertifiziert für Sporttauchen bis 40 Meter

Generell wird dir bei der Apple Watch Ultra einiges geboten. So besticht etwa das Always-On-Retina Display mit einer hervorragenden Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits. Dadurch erkennst du selbst bei einfallendem Sonnenlicht stets alles. Zusätzlich stellt dir Apple aber natürlich auch zahlreiche Fitness- und Gesundheits-Features zur Verfügung. Selbst für den Tauchsport ist die Smartwatch geeignet. Da es sich hierbei um die Cellular-Variante der Apple Watch handelt, kannst du mit der Uhr auch Anrufe tätigen, Nachrichten versenden oder etwa Musik streamen.

→ Apple Watch Ultra mit 40 GB Vodafone-Tarif für monatlich 44,99 Euro