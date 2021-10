iPad 9 und iPad Pro mit Vertrag: Daten-Deals mit den neuen Apple-Tablets

Bei O₂ gibt es derzeit drei iPad-Modelle mit Tarif im Angebot. Bei zweien lohnt sich der Tarif direkt zum iPad dazu – hier kann das Tablet nämlich autark mit der SIM-Karte betrieben und online genutzt werden. Beim dritten Angebot handelt es sich um die WLAN-Variante des iPads, zu der du einen Tarif abschließt. Hierdurch werden Kosten gestreckt, eine mobile Einsatzmöglichkeit bietet der Datentarif im Kombi-Einsatz dennoch.

Das iPad der 9. Generation mit seinem 10,2-Zoll-Display kostet bei O₂ sowohl in der Mobilfunk- als auch in der WLAN-Version einen Euro. Als Tarif eignet sich der Datentarif O₂ My Data M, der monatlich 20 GB Datenvolumen bereithält. Theoretisch bietet der Vertrag sogar 5G-Zugang, das iPad selbst unterstützt den Mobilfunkstandard in dieser Version jedoch nicht. Interessant ist der Umstand jedoch, wenn du die SIM-Karte des Vertrags sowieso in deinem Smartphone nutzt und das iPad unterwegs per Hotspot mit Daten versorgst. So wird nämlich auch das WLAN-iPad mobiltauglich.

Zu den Kosten des iPads bei O₂: Dank Angebot ist die Mobilfunk-Version des iPad 9 sogar leicht günstiger als die WiFi-Only-Variante. Der angesprochene Tarif mit 20 GB kostet in Verbindung mit dem iPad 9 Cellular 34,99 Euro, mit dem iPad 9 WiFi 35,99 Euro. Hinzu kommen noch der eine Euro für das Gerät, 4,99 Euro Versandkosten und 49,99 Euro Anschlusspreis.

→ iPad 9 Cellular mit Tarif

→ iPad 9 WiFi mit Tarif

iPad-Pro-Angebot mit 5G

Das iPad Pro ist in der 11-Zoll-Variante im Angebot. Anders als das normale iPad ist die Pro-Version größer und auch umfänglicher ausgestattet. So bietet es beispielsweise die FaceID-Kamera, die man aus den iPhones kennt und ist fast schon eher Business-Laptop als Entertainment-Tablet.

Bei O₂ gibt es das iPad Pro 11 in der 5G-Version für einmalig 25 Euro in der 128-GB-Version. Der Tarif dazu, ein O₂ My Data M mit 20 GB 5G-Datenvolumen kostet in dieser Kombination derzeit 49,99 Euro. Dass das im Vergleich ein starkes Angebot ist, zeigt der Blick auf den kleinsten Tarif mit 3 GB: Hier kostet die iPad-Kombi nämlich schon mehr (52,99 Euro) trotz deutlich weniger Tarifleistung.

Reichen dir die 20 GB des M-Tarifs nicht aus, kannst du für 5 Euro mehr auch in den L-Tarif wechseln und 60 GB Datenvolumen nutzen. Mit 256 GB Speicher wird das iPad bei den Einmalkosten mit 13 Euro sogar günstiger. Das Speicherupgrade zahlst du hier eher über den Tarif, der mit 59,99 Euro monatlich um 10 Euro teurer ist als jener bei der 128-GB-Version.