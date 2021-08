Überraschung bei Aldi: iPad 2020 zum Spitzenpreis im Angebot

Wer schon immer auf der Suche nach einem günstigen Tablet PC war, wird unter Umständen über ein neues Schnäppchen-Angebot stolpern, das ab Donnerstag, 26. August 2021, bei Aldi Süd zu finden ist. Denn dort steht dann im Onlineshop das iPad 2020 von Apple zur Verfügung – in der klassischen WLAN-Ausführung. Aber ist das Angebot wirklich so günstig, wie es auf den ersten Blick scheint?

iPad in der 8. Generation – Das steckt drin

Bevor wir uns der Preisfrage stellen, ein kurzer Blick auf die Hardware. Das iPad 2020 wurde im September 2020 vorgestellt. Es ist sozusagen das Einsteiger-Tablet von Apple – inzwischen in der 8. Generation am Markt verfügbar. Deutlich besser ausgestattet sind die Modelle iPad Air und iPad Pro, doch weil die auch spürbar mehr kosten, spielen sie für ein Angebot bei Aldi bisher keine Rolle.

Das bei Aldi Süd erhältliche iPad 8 ist mit einem A12 Bionic Prozessor ausgestattet, der auch im iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max verbaut ist. Das Tablet verfügt über (nur) 32 GB Speicherplatz und stellt ein 10,2 Zoll großes Retina-Display (2.160 x 1.620 Pixel) zur Nutzung bereit. Auffällig sind die recht breiten Displayränder. Wirklich störend sind sie während der Nutzung aber nicht. Auf der Rückseite ist eine 8-Megapixel-Kamera zu finden, vorne für Videochats eine 1,2-Megapixel-Kamera. WLAN ist per WiFi 5 im 2,4 und 5 GHz Bereich möglich, Bluetooth steht leider nur in Version 4.2 zur Verfügung. Mobilfunkverbindungen per LTE sind mit dem von Aldi verkauften WiFi-Modell des iPad 2020 nicht möglich.

Was kostet das iPad (8. Gen.) bei Aldi?

Bei Aldi kostet das iPad 2020 in der WLAN-Ausführung 329 Euro. Zum Vergleich: Bei Apple selbst werden aktuell 379 Euro fällig. Aber besteht der Aldi-Preis den Schnäppchen-Check auch im Vergleich mit anderen Onlineshops? Lässt man Angebote bei eBay außer Acht, wo es das iPad 2020 schon zu Preisen ab 314 Euro zu kaufen gibt, absolut. Denn im besten Fall ist das einfache iPad von Apple derzeit in namhaften Webshops ebenfalls zu Preisen ab 329 Euro zu haben. Allerdings zuzüglich Versandkosten. Die kannst du dir bei Aldi Süd sparen.

Das iPad bei Aldi ist also ein Preistipp für alle, die schon immer mal in die Welt von Tablet PCs hineinschnuppern wollten – wenngleich mehr als 300 Euro natürlich noch immer eine Menge Geld sind. Aldi Süd bietet das iPad 2020 ab dem 26. August 2021 um 8 Uhr an – solange der Vorrat reicht. Ob es das iPad im Laufe der kommenden Wochen zum Sonderpreis auch bei Aldi Nord zu kaufen gibt, ist aktuell noch unbekannt.

