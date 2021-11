International nutzbarer Tarif: Lebara Prepaid zum halben Preis, 2-Jahres-Verträge 3 Monate gratis

Im November hat auch der internationale Tarifanbieter Lebara Mobile einige Handyvertrags-Schnäppchen auf Lager. Der Anbieter richtet sich an international Telefonierende und Reisende, denen EU-Roaming nicht ausreicht. Das Merkmal: Die Tarife sind nicht nur in Deutschland, sondern bieten auch Inklusiv-Leistungen zum Verbrauch im Ausland. Wobei hier Internet und Telefonminuten in 50 Ländern inbegriffen sind – insbesondere in Asien und Süd- sowie Nordamerika.

Prepaid-Tarife 12 Wochen zum halben Preis

Die Prepaid-Tarife der Lebara Komplett Reihe gibt es jetzt 12 Wochen lang – also drei Buchungs-Zyklen in Folge – zum halben Preis. Das Special gilt für alle Neu- und Bestandskunden. Die Prepaid-Tarife eignen sich dank ihrer Flexibilität insbesondere für kurzfristige Bedarfe. Neukunden erhalten zusätzlich etwas mehr Datenvolumen.

Beispiel: Der Tarif Lebara Komplett M kostet 19,99 Euro pro Monat und bietet aktuell 10 statt 5 GB Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat innerhalb und nach Deutschland. Außerdem 250 Minuten in die 50 Lebara-Länder. Buchst du bis zum 30. November, zahlst du hier drei Monate lang nur 9,99 Euro. Neben diesem hat Lebara noch zahlreiche weitere Prepaid-Tarife im Sortiment, sodass für viele individuelle Situationen eine passende Lösung bereitliegt.

Zwei-Jahres-Tarife von Lebara zu Beginn komplett kostenfrei

Weißt du bereits, dass du die internationalen Lebara-Features dauerhaft benötigst, lohnt sich ein Tarif mit zwei Jahren Mindestlaufzeit im Postpaid-Verfahren, also ein regulärer Handyvertrag. Entscheidest du dich für einen solchen Tarif – etwa den Leb Allnet M Easy für 17,99 Euro pro Monat – sind die ersten drei Monate bei schneller Buchung (bis 30.11.) komplett gratis. Auch in diesen Laufzeit-Tarifen stecken je nach Auswahl einige internationale Leistungen, die über EU-Roaming hinausgehen. EU-Roaming selbst ist hier selbstverständlich ebenfalls inklusive.

In diese Länder kannst du mit den Inklusiveinheiten bei Lebara gratis telefonieren.

Lebara wirbt auf seinen Seiten damit, dass du in Deutschland in „D-Netz-Qualität“ surfst. Ziehen wir die alten Bezeichnungen zurate, steht D1 für Telekom und D2 für Vodafone. Erst tief in den AGB versteckt, findest du die Antwort auf die drängende Frage, welches Netz es denn nun wirklich ist. Die Antwort: Lebara-Kunden nutzen in Deutschland das Netz der Telekom. Laut Medienberichten soll 2022 allerdings ein Wechsel ins O2-Netz erfolgen.