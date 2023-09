In zwei Wochen ist Amazon Prime Day: Diese Angebote lohnen sich jetzt schon

Bei den Angeboten, die Amazon schon jetzt zu den „Prime Big Deal Days“ schnürt, handelt es sich um Service-Deals, bei denen du dir sicher sein kannst, dass sie an den Angebots-Tagen selbst nicht günstiger sein werden.

Amazon Music Unlimited für 4 Monate gratis

Der Premium Musikstreamingdienst Amazon Music Unlimited ist eine tolle Alternative zu Spotify Premium, Apple Music und Co. – immerhin hast du auch hier Zugriff auf über 100 Millionen Songs und zahlreiche spannende Podcasts. Wer Interesse an dem Musik-Abo hat, kann sich jetzt wieder bis zu vier Gratismonate sichern. Anstelle von monatlich 9,99 Euro (10,99 für Nicht-Prime-Kunden) bekommst du den Dienst aktuell nämlich komplett umsonst – und das auch ohne Prime-Abo. Wie das geht, erfährst du hier.

So holst du dir das Gratis-Abo & das solltest du beachten

Bis zu vier Gratismonate kannst du aktuell für Amazon Music Unlimited abgreifen. Alles, was du dafür machen musst, ist dich auf dieser Aktionsseite anzumelden und schon kannst du los streamen. Die vier Monate gibt es dabei exklusiv für Prime Mitglieder, ohne entsprechendes Abo bekommst du aber immerhin drei Monate lang Music Unlimited komplett kostenfrei. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 11. Oktober.

Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich das Abo wie üblich automatisch in eine kostenpflichtige Variante um. Als Prime Mitglied fallen dann monatlich 9,99 Euro an, sonst kostet Music Unlimited 10,99 Euro im Monat. Besonders cool: Du kannst, nachdem du dir die Gratismonate geschnappt hast, direkt wieder kündigen und verhinderst so, dass künftig Kosten anfallen.

Amazon Music Unlimited Angebot zum Prime Day

Doch aufgepasst: Das Ganze gilt nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Wenn du in letzter Zeit – etwa am vergangenen Prime Day – schon mal ein Gratis-Abo für den Musikstreamingdienst abgegriffen hast oder du bis vor Kurzem noch Kunde warst, kannst du wahrscheinlich nicht an dieser Aktion teilnehmen.

Kindle Unlimited und Audible ebenfalls gratis ausprobieren

Seichtere und mitunter spannendere Unterhaltung gibt es bei den Amazon-Services Kindle (E-Books) und Audible (Hörbücher). Prime-Kunden erhalten derzeit 3 Monate Gratis-Zugang zu Kindle Unlimited. Das ist im Grunde eine Lese-Flat für Millionen von E-Books. Nach Ablauf der drei Gratis-Monate würde Kindle Unlimited 11,75 Euro pro Monat kosten. Da du das Abo aber jederzeit kündigen kannst, musst du nicht weiterzahlen.

Bei Audible bekommst du zum Grundpreis von 9,95 Euro monatlich ein komplettes Hörbuch zum Behalten und kannst viele weitere streamen. Jetzt im Vorfeld des Oktober-Prime-Days bekommst du als Prime-Kunde 60 Tage Audible gratis und kannst dir also zwei Hörbücher zum Behalten sichern.

Ohne Prime-Konto sind es bei Kindle und bei Audible nur 30 Tage Gratis-Zeitraum, die du dir jetzt sicherst. In Kombination mit den 30 Tagen Prime-Testzeitraum kannst du dir hier also richtig ordentliche Gratis-Services holen.

→ Audible 60 Tage gratis testen und zwei Hörbücher komplett sichern

→ Amazon Kindle Unlimited für 3 Monate gratis ausprobieren

→ Amazon Prime Music Unlimited für 4 Monate gratis

Die Deals enden mit den Prime Deal Days am 11. Oktober 2023. Bis dahin dürfte Amazon weitere Warm-Up- und Countdown-Angebote schalten. Am 10. und 11. Oktober selbst wird es dann vor allem um Angebote für konkrete Produkte gehen.