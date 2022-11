In-Ears mit Noise-Cancelling für nur 20 Euro – auch High-End-Kopfhörer massiv reduziert

Der Hersteller 1More ist mit Kopfhörern – vorwiegend In-Ears – mit einem eigenen Amazon-Store vertreten und bietet hier in der Black Friday Woche einige interessante Deals an. Starten wir mit dem Budget-Tipp – In-Ears, die jetzt nur 20 Euro kosten. Tipp: Den Rabatt aktivierst du, indem du auf der Amazon-Seite des jeweiligen Produkts unter der Preisangabe den Coupon per Häkchen aktivierst.

AirFree Buds: Diese In-Ears kosten nur 20 Euro – und bieten Noise-Cancelling

Das absolute Mitnahme-Angebot stellen die 1More Omthing AirFreeBuds dar. Sie kosteten ursprünglich 40 Euro und sind jetzt zum Black Friday mit 50 Prozent Rabatt zu haben. Also für nur noch 19,99 Euro.

Samt Lade-Case kommen sie auf 44 Stunden Wiedergabezeit, sie bieten modernste Bluetooth-5.3-Kompatibilität und sogar eine „intelligente Geräuschunterdrückung“. Das dürfte nicht mit den ANC-Features der Oberklasse-Hörer vergleichbar sein, aber in der 20-Euro-Preisklasse macht das einen echten Unterschied aus. Die IPX4-Schutzart bereitet den AirFree Buds zudem den Weg, auch Sportlern bei ihren schweißtreibenden Hobbys verlässliche Partner zu sein.

1More EVO: Kabellose In-Ears mit HiRes so günstig wie noch nie

Schon zum Prime Day im Oktober waren die Top-Kopfhörer von 1More, die In-Ears namens „EVO“ deutlich reduziert. Damals kosteten sie 136 Euro statt sonst rund 170 Euro. Zum Black Friday dreht sich die Preisschraube aber nochmal gehörig nach unten.

Mit dem Coupon bewirkst du einen Preisrutsch von 169,99 Euro, dem UVP der In-Ears, auf jetzt 119,99 Euro. Satte 50 Euro oder 35 Prozent Rabatt gibt es für die edel anmutenden Kopfhörer, die einiges auf dem Kasten haben.

Black-Friday-Angebot zu den 1More EVO

Die 1More EVO bieten Active Noise Cancelling bis 42 db, LDAC- und HiRes-Audio-Unterstützung sowie trotz vielerlei Technik eine kombinierte Akkulaufzeit von respektablen 28 Stunden. Dazu sind sie per IPX4 wasserdicht und setzen dank keramischer Oberfläche auch Design- und Haptik-Statements. Noch ein unterschätztes Highlight: Die Mulitpoint-Verbindung, dank der du die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppelst und sie so multitaskingfähig hältst. Die In-Ears spielen rein datentechnisch in einer Liga mit den AirPods Pro von Apple, sind aber in Sachen Kompatibilität vielseitiger und – gerade jetzt aktuell – ein gutes Stück günstiger.

Weitere In-Ears und ein Over-Ear-Kopfhörer zu Sonderpreisen

Daneben sind noch weitere In-Ears der vielversprechenden Marke aus Kalifornien im Black Friday Angebot günstiger. Hier die komplette Übersicht:

Der SonoFlow ist ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer, der physisch und auch funktional viele Geräusche von außen abschirmt. Das Zauberwort heißt hier: Active Noise Cancelling. Schon für 100 Euro ein bemerkenswertes Feature. Mit dem Rabatt auf 80 Euro wird der Hörer zur echten Konkurrenz vieler namhafter Hersteller. Heftig ist auch die Laufzeit-Angabe: Von 70 Stunden Akkulaufzeit geht der Hersteller aus. Das ist eine Ansage.

Angebots-Tipp: 1More SonoFlow Over-Ear-Kopfhörer.

Nicht vergessen: Die Rabatte löst du ein, indem du auf den Amazon-Produktseiten einen Coupon aktivierst. Die Angebote gelten dann bis zum 4. Dezember. Nach der Black Friday Woche dauern sie also auch noch die Cyber Monday Week an.