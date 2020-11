Auch nach Black Friday: Diese MediaMarkt- und Saturn-Deals gibt es noch

Am sogenannten Black Weekend sind die Freitag-Deals von MediaMarkt und Saturn theoretisch noch gültig. Ende ist erst am Sonntag um 18 Uhr. Allerdings sind viele der besten Offerten vom Freitag nicht mehr lieferbar – also faktisch ausverkauft. Aber hier und da gibt es noch einige Restbestände mit Deal-Potenzial.

Bei allen Angeboten gilt: Wenn der Vorrat erschöpft ist, kann es nicht bestellt werden. Falls ein Produkt gerade nicht lieferbar ist, lohnt sich aber die Option, den Artikel im lokalen Laden reservieren zu lassen. Also: Online bestellen, vor Ort abholen.

Außer den folgenden Deals gibt es noch Restbestände in der speziellen Sonos-Rabatt-Aktion. Außerdem laufen noch iRobot-Cashback-Angebote, bei denen du jetzt noch doppelt sparst.

FritzBox 7590: DSL-Router am Black Weekend im Angebot

Nicht ganz zum Allzeit-Bestpreis, aber dennoch reduziert. Den AVM-Flaggschiff-Router für DSL-Anschlüsse, die FritzBox 7590 gibt es am Black Friday günstige. Der Router mit Dual-Band-WLAN eignet sich als WLAN-Router und als Smart-Home-Zentrale. Im Angebot ist er für 181,48 Euro. Mit dabei ist ein SanDisk-Ultra-USB-Stick mit 256 GB Fassungsvermögen. Der kann – eingesteckt in die FritzBox – als lokaler Cloud-Speicher genutzt werden oder eben anderweitig als großer, mobiler Speicherstick. Allein durch den Gegenwert des Sticks (rund 30 Euro) wird das FritzBox-Angebot hier zum Schnäppchen.

Nintendo Switch Bundle unter 200 Euro

Die Nintendo Switch Lite wandert im Angebot einmal mehr unter die 200-Euro-Marke. So weit, so unspektakulär scheint der Deal für 199,83 Euro. Aber es steckt mehr drin als nur die mobile Konsole von Nintendo. Das Angebot umfasst das Bundle aus Konsole, dem Spiel „Animal Crossing: New Horizons“ und der Switch Online Mitgliedschaft für 3 Monate. Insgesamt ein echt starker Deal für Zocker, die Nintendo-Affinität haben.

Animal Crossing selbst ist auch im Angebot. Statt 60 Euro kostet das Spiel – für alle, die keine neue Konsole brauchen – jetzt 47,24 Euro.

iPhone für 600, Galaxy für 444, Xiaomi für unter 200 Euro

Die besten Smartphone-Angebote zum Black Friday haben wir dir in diesem Artikel zusammengestellt. Bei MediaMarkt und Saturn stechen drei Handys aus unterschiedlichen Preiskategorien hervor. Alle sind noch erhältlich (Stand: Samstag, 13:30 Uhr) und werden zu echten Preis-Tipps (gerundet).

Tipp: Saturn verkauft das 11er-iPhone auch im eigenen ebay-Shop. Hier kannst du Rabatte kombinieren. Mit dem Rabattcode „POWERFRIDAY20“ gehen nochmal 50 Euro von der Rechnung runter.

Noise-Cancelling: Top-Kopfhörer von Sony unter 200 Euro

Die Sony WH-1000XM3 Over-Ear-Headphones gelten als absolute Tipps für Freunde von gutem und privatem Sound. Die Kopfhörer aus der 400-Euro-Klasse (UVP: 379 Euro) konkurrieren mit den Top-Modellen von Bose oder Sennheiser und sind jetzt deutlich günstiger zu haben. Im Black-Weekend-Angebot verlangt Media Markt 199,21 Euro für die Top-Kopfhörer, die feines ANC (Active Noise Cancelling) für völlige Ruhe beim Hören und einen angenehmen Sitz dank weicher Ohrpolster versprechen. Andere Händler liegen mindestens 25 Euro über dem gebotenen Preis.

Fast zwei Meter: Riesen-Fernseher von LG immer noch günstiger

Zugegeben, bei hohen dreistelligen Beträgen kann man nicht gleich von Schnäppchen reden. Allerdings macht dieser Deal im Vergleich echt eine gute Figur. Der LG UHD-Fernseher 75UN71006LC kostet 961 Euro und ist ein echtes TV-Monstrum. Kenner sehen die 75 am Beginn der Bezeichnung und leiten daraus 75 Zoll Bildschirmdiagonale für den Smart TV (webOS 5.0) ab. Korrekt: Das Fernsehgerät misst 189 Zentimeter quer über den Schirm gemessen.

→ Konter-Deal bei Computeruniverse: 929 Euro

Unser Rat: Schau bevor du zuschlägst, ob ein solch großer Fernseher in dein Wohnzimmer passt. Selbst, wenn es vom Raum her geht – so ein Gerät kann einen ganz schön erschlagen.

Nichts dabei? Hier gibt’s noch mehr Black Weekend Angebote

Hier war noch nichts dabei? Auf den Black-Friday-Seiten von Media Markt und Saturn findest du weitere Angebote der beiden Elektronik-Händler. Wir haben die besten Deals des Tages im Schnäppchen-Bereich für dich aufbereitet. Für den schnellen Überblick empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Black-Friday-Ticker.

