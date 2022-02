Im Wettbewerb mit Aldi: Auch Lidl mit zwei neuen TV-Schnäppchen

Auch wenn sie laut neuem Lidl-Prospekt erst ab kommenden Montag (21. Februar) verfügbar sein sollen, kannst du schon jetzt im Onlineshop von Lidl von zwei neuen Fernseher-Angeboten profitieren. Neben einem 43-Zoll-Modell von Toshiba ist dort auch ein 55-Zoll-TV von Grundig zum Sonderpreis erhältlich. Lidl verspricht Ersparnisse von 27 respektive 38 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) der Hersteller. Aber lohnen sich die Deals wirklich? Genau das haben wir für dich näher unter die Lupe genommen.

Toshiba 43LL2C63DAAQ – 43-Zöller für unter 300 Euro

Das 43-Zoll-Modell von Toshiba ist mit einem LED-Panel (50 Hz) ausgestattet, das eine Full-HD-Auflösung bietet und HDR 10 für ein schärferes Bild unterstützt. Ein HD-Triple-Tuner gestattet den Einsatz über DVB-T2 (Antenne), DVB-S (Satellit) und DVB-C (Kabel TV). Auf der Rückseite sind zwei Lautsprecher mit einer Audioleistung von je 8 Watt zu finden. Außerdem sind dort unter anderem zwei USB– und drei HDMI-Ports verbaut. Damit du mit dem Fernseher auch Internetfunktionen nutzen und auf Apps zugreifen kannst, ist ein LAN-Anschluss integriert. Das erlaubt dir unter anderem die Verwendung von Amazons digitalem Sprachassistenten Alexa. Eine digitale Aufnahmefunktion fehlt dem Toshiba-Fernseher allerdings.

Praktisch: Geliefert wird der Fernseher von Lidl mit einer modernen Fernbedienung, die auch Schnellzugrifftasten bietet. Mit nur einem Tastendruck kannst du auf die Inhalte von Prime Video, Netflix und YouTube zugreifen, wenn du den Fernseher per LAN-Kabel oder über die integrierte WLAN-Schnittstelle mit dem Internet verbindest. Der Stromverbrauch: 42 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden im Normalmodus und 60 kWh mit eingeschaltetem HDR. Das sind bei einem angenommenen kWh-Preis von 35 Cent umgerechnet knapp 15 respektive 21 Euro.

Der Preis bei Lidl: 289 Euro statt die vom Hersteller empfohlenen 399,99 Euro. Hinzu kommen noch knapp 25 Euro Lieferkosten, sodass in Summe knapp 314 Euro fällig werden. Ein gutes Angebot? Absolut. Aber auch nur, weil es den Fernseher unter der bei Lidl kommunizierten Produktbezeichnung aktuell in keinem anderen Onlineshop zu kaufen gibt. Vergleichbar ausgestattete TV-Modelle kannst du aktuell zu Preisen ab 189 Euro kaufen. Das lässt den Lidl-Preis dann doch eher in einem etwas anderen Licht erscheinen.

Grundig 55 VCE 210 – Hier ist 4K drin

Soll es eine Klasse größer sein? Suchst du nach einem Fernseher, der auch eine 4K-Auflösung bieten kann? Dann ist der Grundig 55 VCE 210 vielleicht die richtige Wahl für dich. Denn bei diesem TV-Modell kannst du auf ein 55-Zoll-Panel mit nativer 4K-UHD-Auflösung zugreifen. Full-HD-Inhalte werden bei Bedarf auf UHD-Auflösung hochskaliert. Triple-HD-Tuner, HDR 10, drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse sind ebenfalls Teil der Ausstattung. Schließt du einen USB-Speicher an den Fernseher an – etwa eine externe Festplatte – kannst du mit dem Fernseher auch TV-Inhalte aufnehmen.

Für den Zugriff auf Internetinhalte steht neben einem LAN-Anschluss auch WLAN zur Verfügung. Ein größerer Bildschirm hat allerdings auch einen höheren Stromverbrauch zur Folge. Nach Angaben von Lidl liegt er bei diesem TV-Modell bei 75 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden. Mit eingeschaltetem HDR musst du mit einem Stromverbrauch von 105 kWh rechnen. Das entspricht umgerechnet rund 26 respektive knapp 37 Euro.

55 Zoll für unter 450 Euro: der Grundig 55 VCE 210 macht es möglich.

Statt 699 Euro verlangt Lidl für den Grundig-Fernseher nur 429 Euro plus knapp 25 Euro für den Versand. Der aktuell beste Preis, denn auch dieser Fernseher ist aktuell nur bei Lidl erhältlich. Und wie sieht es mit vergleichbar ausgestatteten TV-Modellen aus? Die stehen von weniger bekannten Herstellern zu Preisen ab 339 Euro zur Verfügung.