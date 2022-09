Brandneues HUAWEI MateBook X Pro 2022: IFA-Neuheit jetzt schon mit Gratis-Monitor sichern

Das Highlight der IFA-Neuvorstellungen von HUAWEI ist der neue Laptop der MateBook-Serie. Der Nachfolger des letztjährigen Business-Notebooks, das flexible HUAWEI MateBook X Pro 2022, bietet feinste Technik, ausgereifte Ausstattung und das in einem edlen Look. Das neue Windows-Flaggschiff des Herstellers ist dabei nicht günstig – 2.199 Euro stehen auf dem Preisschild.

Monitor gratis dazu: HUAWEI MateBook X Pro 2022 mit Preisvorteil sichern

In der aktuellen HUAWEI „Back To School“-Angebote-Serie ist auch das brandneue Notebook schon inbegriffen. Den High-End-Laptop sicherst du dir hier zum Einführungspreis, also für die angesprochenen rund 2.200 Euro. Dafür erhältst du allerdings den Home-Office-Bildschirm HUAWEI MateView gratis dazu. Der HUAWEI MateView mit kabelgebundener Projektion kostet sonst 519 Euro, ergänzt das HUAWEI MateBook X Pro 2022 sinnvoll und schnürt ein attraktives Bundle um den neuen Laptop.

Weitere Laptops bei HUAWEI im Angebot

Während sich das neue High-End-MateBook vorrangig an Power-User und anspruchsvolle Nutzer richtet, die bereit sind, einen entsprechenden Preis zu bezahlen, gibt es auch einige günstige Geräte im aktuellen „Back To School“-Sale im HUAWEI Online-Store.

Diese Geräte sind allesamt für – teils deutlich – unter 1.000 Euro erhältlich und lohnen sich für Schüler, Studierende und Co. besonders:

Das MateBook D16 kommt dabei mit dem Zusatz von Gratis-Kopfhörern. Die im Frühsommer neu vorgestellten HUAWEI FreeBuds Pro 2 schirmen dich mit ausgefeiltem Noise-Cancelling gut von der Umwelt ab und bieten einen wirklichen guten Sound, wie nicht zuletzt unser Testbericht der FreeBuds Pro 2 bestätigt.

Übrigens: Auch solo sind die HUAWEI FreeBuds Pro 2 derzeit im Angebot: Für 179 Euro bekommst du sie im aktuellen Sale (UVP 199 Euro). Gratis dazu gibt es ein Case im Wert von weitere 19,90 Euro.

Huawei FreeBuds Pro 2: In-Ear-Kopfhörer im Test

Auch die weiteren Laptops in den Angeboten hatten wir bereits im Test. Hier findest du unsere Erfahrungen mit dem schlanken HUAWEI MateBook 14. Und hier ist der Testbericht zum mobilen und günstigen HUAWEI MateBook E. Das 2-in-1-Gerät ist klein und vielseitig und somit der ideale Tipp für den Schulstart.

Weitere Rabatte erhalten Studierende bei entsprechendem Nachweis, wodurch sich gerade der Laptop-Kauf wirklich lohnen kann. Außerdem erhalten alle Käufer eines HUAWEI MateBook einen großen 200-GB-Speicherplatz in der HUAWEI Cloud für drei Monate gratis. Diese Vorteile gibt es exklusiv nur im HUAWEI Online-Store.

Noch mehr IFA-Neuheiten und Angebote der HUAWEI „Back To School“-Aktion

Daneben sind noch weitere Angebote im HUAWEI Online-Store mit Rabatten und Extra-Preisvorteilen versehen. Dazu zählen auch Deals zum HUAWEI MatePad Pro 11 – einer weiteren IFA-Neuheit.

Die Angebote der „Back To School“-Kampagne laufen insgesamt noch bis zum 18. September.