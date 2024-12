HUAWEI verschleudert High-End-Tablet mit 400 Euro Rabatt und verschenkt Extras im Wert von fast 300 Euro

Das HUAWEI MatePad Pro 13.2 kann es absolut mit den Premium-Tablets von Apple oder Samsung aufnehmen. Denn hier ist eine Menge hochwertige Technik verbaut, mit der du längst nicht nur mit bester Auflösung streamen, sondern auch 1a arbeiten und Games spielen kannst. Was es genau kann und wieso der aktuelle Deal so gut ist, erfährst du hier.

HUAWEI MatePad Pro 13.2: Das steckt drin und das bekommst du gratis

Das beste Angebot zum HUAWEI MatePad Pro 13.2 gibt’s in der Farbe Grün. Auf Wunsch kannst du es aber auch in Schwarz bestellen. Aufgrund der schmalen Displayränder besteht das Tablet fast nur aus Bildschirm – lediglich eine kleine Einkerbung für die Selfie-Kamera an der Vorderseite unterbricht das Display. Insgesamt 13,2-Zoll-Bildschirm stehen dir hier zur Verfügung und sorgen dafür, dass du eine große Arbeits- oder Spielfläche hast. HUAWEI setzt beim Display auf Premium-Qualität, wo es nur geht. OLED-Technik sorgt für satten Kontrast, 2,8K Auflösung für gestochen scharfe Bilder und 144 Hertz Bildwiederholrate für eine sehr flüssige Erfahrung.

Außerdem überzeugt das Tablet durch ein besonders dünnes und leichtes Gehäuse – nur gut ein halbes Kilogramm bringt das HUAWEI MatePad Pro 13.2 auf die Waage. Der Kirin 9000S Prozessor sowie 12 GB RAM sorgen zudem für ordentlich Power. Bei dem aktuellen Angebot stehen dir darüber hinaus 512 GB Speicherplatz zur Verfügung. Nun lässt sich das Tablet aber auch hervorragend als Notebook-Ersatz nutzen. Denn: Eine Tastaturhülle ist hier gleich mit dabei, die das Tippen deutlich erleichtert. Und für kreative Projekte und Jobs ist weiterhin ein HUAWEI M-Pencil (3rd Generation) gratis inklusive. Dieser kostet normalerweise 99 Euro. Und damit nicht genug, bekommst du mit dem Gutscheincode APCHW179 auch noch die In-Ear-Kopfhörer FreeBuds Pro 3 geschenkt.

Gerade zahlst du nur 799 statt 1.199 Euro für das HUAWEI Tablet und sparst somit satte 400 Euro. Und zusammen mit den vielen Gratis-Extras lohnt sich das Angebot umso mehr.

Generell profitierst du zudem im HUAWEI Online-Store von den folgenden Vorteilen:

12 Monate 0-Prozent-Finanzierung

Zusätzlicher Studentenrabatt bis zu 15 Prozent

Kostenlose Lieferung ab einem Einkaufswert von 99 Euro

Sorgenfreie Garantie + professioneller Kundendienst