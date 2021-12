Huawei: Technik-Geschenke für Weihnachten jetzt noch stark reduziert

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten – da kann es manchmal bei all dem Geschenke-Trubel ganz schön stressig werden. Wir zeigen dir heute die besten Last Minute Technik-Geschenke von Huawei, denn: Der Technikgigant hat einige starke Produkte im Angebot. So bekommst du zum Beispiel zum Mateview-Monitor die hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer Freebuds Studio im Wert von 299 Euro einfach geschenkt. Außerdem hat Huawei drei völlig neue Produkte im Angebot. Du merkst also: Vorbeischauen lohnt sich bei den Feiertage-Deals auf jeden Fall.

Huawei Watch 3 und Watch GT 3 reduziert – Freebuds 4i geschenkt

Starten wir mit den Angebots-Highlights von Huawei aus der Kategorie Wearables. Hier bekommst du noch bis zum 31. Dezember zum Beispiel die Smartwatch Huawei Watch 3 Active mit eSIM-Telefonie und drei Tagen Akkulaufzeit für nur 299 Euro – und somit 70 Euro günstiger.

Die Huawei Watch GT 3 bekommst du aktuell für 249 Euro. On top gibt’s hier die Bluetooth-Kopfhörer Freebuds 4i hinzu. Und wenn du willst, kannst du noch 49 Euro drauflegen und dafür noch die Körperfettwaage Huawei Scale 3 Pro vergünstigt dazu bekommen.

Freebuds 4i fast 50 Prozent günstiger

Auch einige Audio-Produkte bietet Huawei in den Angebotswochen deutlich reduziert an. So bekommst du die Bluetooth-Kopfhörer Freebuds 4i für nur 54 statt 99 Euro und somit fast für die Hälfte. Die noch ein Stück weit hochwertigeren Freebuds Pro gibt’s für 104 Euro statt 179 Euro.

Tablets günstiger: Huawei Matepad Pro 100 Euro reduziert

Die Huawei Feiertage-Deals haben noch viel mehr zu bieten. Denn bis zum 4. Januar 2022 bekommst du auch einige Tablets günstiger. So zum Beispiel die Matepad Pro Series. Das Matepad Pro mit 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicherplatz ist 100 Euro günstiger und für 519 Euro erhältlich. Für die Variante mit 256 Gigabyte Speicherplatz zahlst du 549 statt 669 Euro. Bei beiden Modellen kannst du dich auf ein 10,8 Zoll großes Display und einen großen Akku mit 7.250 Milliamperestunden freuen. Außerdem kommt das Tablet mit WiFi 6 für eine besonders schnelle Internetverbindung.

Auch die Matepad 11 Tablet-Serie ist derzeit reduziert. Hier bekommst du beispielsweise das Matepad 11 mit 6 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicherplatz 50 Euro günstiger. So zahlst du nur 449 Euro für das Tablet mit 120-Hertz-Display, einer 2,5K-Auflösung sowie ebenfalls einem 7.250-mAh-Akku und WiFi 6. Reichen dir 64 Gigabyte Speicherplatz, kannst du hier noch etwas mehr Geld sparen. Denn: So kannst du dir dein MatePad 11 aktuell bereits für 379 Euro sichern.

Huawei MatePad 11

Sowohl beim Matepad Pro als auch beim Matepad 11 kannst du derzeit von einem zusätzlichen Angebot profitieren. Denn bei beiden Deals bekommst du zusätzlich einen M-Pencil Eingabestift sowie ein Smart Magnetic Keyboard kostenfrei hinzu. So machst du aus deinem Tablet ein flexibles Gerät zum Arbeiten und Kreativ werden.

Weihnachtsgeschenk gefällig? Matebook 14 und Mateview-Monitor

Kommen wir zu den Notebook-Angeboten. Aktuell bekommst du in den Huawei Feiertage-Deals unter anderem das leistungsstarke Matebook 14 (2020) für gerade einmal 799 Euro statt 1.099 Euro. So sparst du ganze 300 Euro für das Laptop mit Ryzen-7-Prozessor, 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte SSD-Festplatte. Der Laptop überzeugt darüber hinaus mit einem schicken Metallgehäuse und einem 2K-Fullview-Display.

Und die perfekte Ergänzung zu deinem neuen Matebook? Ein Huawei Mateview-Monitor. Hier kannst du aktuell 100 Euro sparen und den 28-Zöller mit farbechtem 4K+IPS-Panel schon für 599 Euro statt 699 Euro erhalten. Außerdem interessant: Das Tri-Band WiFi-System Huawei Mesh 7. Das gibt’s aktuell im Doppelpack für 299 Euro statt 399 Euro. Hiermit sorgst du für beste Internetverbindung in deinen vier Wänden. Denn der Router schafft Geschwindigkeiten von bis zu 6.600 Mbit/s.

→ Weitere Laptop-Angebote von Huawei

Top Huawei Feiertage-Deal: Kaufe einen Mateview-Monitor und bekomme Freebuds Studio on top

Nun zu einem besonders guten Bundle-Angebot, das wir eingangs bereits erwähnt haben. Mit dem „New Year Gaming and Office Monitor Package“ bekommst du beim Kauf eines kabelgebundenen Mateview-Monitors für 599 Euro zusätzlich die hochwertigen Freebuds Studio Over-Ear-Kopfhörer im Wert von 299 Euro völlig kostenfrei hinzu. Eindeutig ein Highlight.

Kopfhörer in Lippenstift-Optik? Drei neue Huawei-Produkte

Neben den zahlreichen Feiertage-Deals stellt Huawei drei völlig neue Produkte vor. Erstens den gegen Wasser geschützten Huawei Sound Joy Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Sound und einem leuchtenden Farbring. Hierfür zahlst du aktuell 129 Euro. Zweitens die vorhin bereits erwähnte smarte Körperwaage Huawei Scale 3 Pro. Diese misst zahlreiche Körperwerte, wie deinen Körperfettanteil sowie die generelle Zusammensetzung deines Körpers. Über das Smartphone lassen sich die Daten anschließend auswerten – außerdem hilft dir die Waage mit Tipps zum Fettabbau, Muskelaufbau und generell für ein aktiveres Leben.

Und last but not least hat Huawei ein extravagantes neues Produkt im Sortiment: Die Huawei Freebuds Lipstick. Das sind besonders edel anmutende rote Kopfhörer in einem gold-schwarzen Case, die – wie der Name bereits vermuten lässt – auf den ersten Blick wie ein Lippenstift aussehen. Du bekommst sie aktuell für 229 Euro.

Huawei FreeBuds 4i in der speziellen Lipstick Edition.

Du merkst: Ein Blick auf die große Angebots-Vielfalt der Huawei Feiertage-Deals lohnt sich auf jeden Fall. Schau doch einfach mal vorbei und stöbere in Ruhe – vielleicht ist das eine oder andere Produkt dabei, welches sich hervorragend unter dem Weihnachtsbaum macht.