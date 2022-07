Huawei teasert eigenen Prime Day an: Diese Countdown-Deals gelten schon jetzt

Die Prime-Day-Angebote – auch die zeitgleich bei Huawei startenden Deals der „Crazy Week“ – beginnen erst ab dem 12. Juli. Zuvor gibt es in der „Crazy Week Pre-Heat Phase“ bereits einige Schnäppchen und übergreifende Gutscheine, die wie folgt funktionieren: Du kannst dir jetzt Gutscheine sichern, die die Angebote ab dem 12. Juli dann noch besser werden lassen.

149-Euro-Lautsprecher geschenkt: So funktioniert’s

Derzeit kannst du auf der Huawei-Seite einen Coupon für den Bluetooth-Lautsprecher Huawei Sound Joy anfordern. Bis zum 11. Juli kannst du dir den Speaker unverbindlich mit 149 Euro Rabatt sichern – also genau so viel, wie er kostet. Das Angebot funktioniert aber nur, wenn du dann in der „richtigen“ Angebots-Phase vom 12. bis 26. Juli ein anderes teilnehmendes Produkt kaufst. Dabei kannst du den „Rabatt“ dann anwenden und den mobilen Lautsprecher faktisch gratis sichern.

Wenn du wissen möchtest, was der kleine Lautsprecher kann, empfehlen wir dir einen Blick in den Testbericht des Huawei Sound Joy. Hier konnte er sich als echter Preis-Leistungs-Tipp im Umfeld vieler anderer Bluetooth-Speaker behaupten.

Jetzt vorregistrieren und einen Bluetooth-Speaker geschenkt bekommen.

Mit dabei sind außerdem schon Angebote zu den ganz neuen Laptops der MateBook-Serie von Huawei. Die sind erst Ende Juni erschienen und jetzt schon mit Preisvorteil erhältlich. Auch die neue FreeBuds gibt es schon mit Geschenk im Schlepptau.

Mega Bundle zum MateBook D16 und MateBook 16s

Zwei der neuen Laptops aus der MateBooks-Serie sind jetzt mit zusätzlichen Geschenken zu haben. Dabei machst du aus dem Notebook-Kauf schnell einen umfänglichen Office-Bundle-Kauf. Die Modelle MateBook 16s (ab 1.699 Euro) und MateBook D16 (ab 949 Euro) kannst du bei Huawei in den Wagen legen und erhältst diese beiden Goodies kostenfrei dazu:

Huawei MateView GT 27 – Monitor fürs Home-Office Huawei Style Rucksack – zum sicheren Laptop-Transport unterwegs

Die MateBooks sind in verschiedenen Konfigurationen verfügbar, etwa mit Intels i5-, i7- oder i9-Prozessor. Das wirkt sich auf den Preis aus. Insgesamt ist das MateBook 16s das technisch bessere Gesamtpaket. Mehr zu den neuen Huawei-Laptops erfährst du in diesem Artikel.

Das neue Laptop-Flaggschiff Huawei Matebook 16s

FreeBuds Pro 2: AirPods-Alternative im Fitness-Bundle

Die neuen und vielversprechenden Huawei FreeBuds Pro 2, In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, sind im Fitness-Bundle zu haben. Für 199 Euro gehören die AirPods-Alternativen dir. Aber die sportlichen Kopfhörer haben noch einen sinnvollen Begleiter, der keinen Aufpreis kostet. Das Huawei Band 6 liegt gratis mit bei und unterstützt dich bei mehr und weniger sportlichen Aktivitäten im Alltag.

Für einmalig 9,99 Euro kannst du außerdem noch eine smarte Körperfettwaage, die Huawei Scale, dazulegen und das Fitness- und Gesundheits-Bundle so zum kleinen Preis komplettieren.