Huawei-Store feiert Geburtstag: Exklusive Rabatte für Member und neue Flaggschiff-Produkte

Noch bis zum 23. Januar wartet Huawei mit einer Vielzahl an Angeboten auf. Denn hier bekommst du erstens bis zu 300 Euro Rabatt auf High-End-Produkte. Und Huawei Member erhalten zweitens zusätzliche Vergünstigungen. Außerdem stellt der chinesische Hersteller kurz nach den Geburtstagswochen ein neues Flaggschiff-Produkt vor. Doch hier bleibt es spannend, denn der Hersteller verrät noch nicht, was es sein wird. Huawei Member haben auch hierbei einen Vorteil. Denn sie erhalten 15 Prozent Rabatt für neue Produkte. Hierfür kannst du dir bis zum 23. Januar einen Early-Bird-Voucher sichern und zusätzlich sparen.

Matebook 14: 300 Euro günstiger – Member erhalten Extra-Rabatt

Zum zweiten Geburtstag des Huawei-Stores bietet der Technikhersteller unter anderem Produkte aus den Bereichen PC, Tablet, Monitor, Wearables und Audio teils stark reduziert an. Schauen wir uns die drei Top-Highlights an. Bis zum 23. Januar bekommst du das leistungsstarke Matebook 14 mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Speicherplatz für nur 799 Euro statt 1.099 Euro – und sparst somit ganze 300 Euro. Und als Huawei Member bekommst du sogar noch 50 Euro Extra-Rabatt. Für 99 Euro Aufpreis gibt’s zusätzlich den Bluetooth-Lautsprecher Sound Joy dazu.

Huawei Matepad Pro 120 Euro günstiger – Keyboard und M-Pencil geschenkt

Darüber hinaus reduziert Huawei zum Jubiläum das Matepad Pro mit 10,8 Zoll (2021). So bekommst du das Tablet mit 2,5K-Fullview-Display, Wi-Fi 6, 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicherplatz für nur 549 statt 669 Euro. Außerdem schenkt dir Huawei ein Keyboard und einen M-Pencil dazu.

Huawei Matepad Pro

Und zu guter Letzt gibt’s die neuen Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds 4 für nur 99 Euro statt 149 Euro. Hier bekommst du einen starken Sound und Noise Cancellation für unter 100 Euro. In Verbindung mit dem Ladecase bieten dir die Kopfhörer bis zu 22 Stunden Hörgenuss. Und in nur fünf Minuten an der Steckdose hast du wieder Saft für weitere zweieinhalb Stunden.

Freebuds 4

Als Member gibt’s zusätzliche Rabatte

Wie erwähnt, bekommst du als Member on top noch mehr Rabatte, die zu allen Geburtstags-Rabatten dazu kommen. Diese staffeln sich nach dem jeweiligen Einkaufswert. Ab einem Einkaufswert in Höhe von 200 Euro bekommst du zusätzlich 10 Euro Rabatt und ab einem Einkaufswert von 1.000 Euro gibt’s 80 Euro Zusatz-Rabatt. Kaufst du zum Beispiel das Matepad Pro zum Geburtstags-Angebot (549 Euro), gibt’s als Member weitere 30 Euro Rabatt. So bekommst du das leistungsstarke Tablet bereits für insgesamt 519 Euro.

Bei 200 Euro Einkaufswert gibt’s 10 Euro Rabatt

Bei 300 Euro Einkaufswert gibt’s 20 Euro Rabatt

Bei 500 Euro Einkaufswert gibt’s 30 Euro Rabatt

Bei 700 Euro Einkaufswert gibt’s 50 Euro Rabatt

Bei 1000 Euro Einkaufswert gibt’s 80 Euro Rabatt

Huawei-Geburtstagswochen – hier sparst du richtig

Weiterhin stellt der chinesische Hersteller am 26. Januar ein neues Flaggschiff-Produkt vor – bleibt hier jedoch geheimnisvoll, was die Details angeht. Übrigens: Member des Huawei Stores, der Huawei Community und des Huawei Member Centers bekommen 15 Prozent Rabatt auf neue Produkte. Und das zählt auch für das demnächst neu vorgestellte Produkt. Die Registrierung als Member ist laut Hersteller in nur drei Minuten erledigt.

In den Geburtstagswochen sind vielfältige weitere Produkte im Angebot. Diese lassen sich alle mit den Member-Rabatten kombinieren. Das heißt: Die Member-Rabatte kommen alle on top auf die Geburtstagsrabatte.