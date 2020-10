Huawei Sport Week: Bis zu 44 Prozent Rabatt auf Top-Smartphones

Huaweis Sportwochen sind für mit einem Augenzwinkern für alle da, die lieber am Preis sparen wollen als an den Kalorien. Die Angebotswoche startete am 26. Oktober und endet am 1. November. Neben einigen Smartphone-Deals sind auch viele Wearables des Herstellers stark reduziert. Fitness-Fans können sich freuen: Es gibt unter anderem smarte Waagen oder Fitnesstracker gratis dazu.

Mit dem Slogan „Starte mit Style und starken Angeboten in den Herbst“ lädt der Hersteller zum Kauf von Top-Smartphones ein. Die Smartphones kannst du mit einer Null-Prozent-Finanzierung erwerben. Darüber hinaus schickt Huawei zu jeder Bestellung einen gratis Hoodie passend zu der kalten Jahreszeit oder zum Wärmen nach der Workout-Session. Zudem verspricht der Hersteller eine schnelle Lieferzeit von maximal zwei Werktagen. Meldest du dich für den Huawei-Newsletter an, sicherst du dir einen zusätzlichen Rabatt von 20 Euro.

Außerdem: Smartwatches, die regulär zwischen 19 und 194 Euro kosten, kannst du beim Kauf eines teilnehmenden Smartphone-Modells für einen kleinen Aufpreis von 99 Cent erwerben. Es lohnt sich definitiv genauer zu schauen, um deine perfekte Deal-Option zu finden und zusammenzustellen.

Huawei Mate 30 Pro

Das Huawei Mate 30 Pro ist das 2019er Flaggschiff-Modell des chinesischen Herstellers und kommt mit vier Kameras – verpackt in einer stilvollen, kreisförmigen Optik. Das Gerät hat ein riesiges Display von 6,8 Zoll und einen Kirin 990 Prozessor. Mit einem Arbeitsspeicher von 8GB und einem internen Speicher von 265 GB bietet das Handy eine hohe Speicherkapazität.

Highlight des Smartphones sind jedoch seine vier Kameras, die Fotografie-Begeisterten eine Bandbreite an Möglichkeiten und Modi bieten. Aufnahmen bei schlechten Lichtverhätnissen oder im Zeitraffer, Ultrazeitlupe oder 4K-Videos mit Ultraweitwinkel – mit seiner 40-MP-Cine-Kamera soll das Smartphone alles meistern können.

Aktuell gibt’s das Smartphone für 599 Euro zu kaufen, was einen Preisnachlass von 472 Euro und somit 44 Prozent bedeutet. Gratis dazu: eine Silikon-Case für dein Gerät und einen Huawei-Hoodie. Das Beste an dem Angebot ist jedoch, dass du für nur 0,99 Euro deine Lieblings-Smartwatch im Paket kaufen kannst. Dabei kannst du zwischen drei Optionen aussuchen: die Huawei Watch Fit (Preis: 129 Euro), Watch GT (Preis: 79 Euro) oder die Huawei Watch GT 2E (Preis: 139 Euro). So sparst du zu dem Rabatt zusätzlich bis zu 138 Euro!

Ebenfalls jetzt und im Rahmen der Aktion vorbestellbar: Das brandneue Huawei Mate 40 Pro, das kürzlich vorgestellt wurde. Hier kannst du es vorbestellen.

Huawei P40

Das Huawei P 40 kam im Mai 2020 auf den Markt und wurde für Leistung, Kamera und Akku mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Das Gerät zeichnet sich durch seine Triple-Kamera und seinem OLED-Display aus. Das Smartphone ist 5G– und Dual-SIM-fähig. Den Takt gibt ein Kirin 990 Prozessor an, der eine hohe Leistungsfähigkeit und Performance garantiert. Die eingebaute Ultra Vision Leica 3-fach Kamera überzeugt sowohl bei Tag- und Nachtaufnahmen als auch bei Weit- und Nahaufnahmen.

Derzeit sparst du bei dem Smartphone 23 Prozent und zahlst lediglich 599 Euro. Auch hier mit im Paket: Ein Flip-Cover mit Smart View im Wert von 34,99 Euro und ein Huawei-Hoodie in schwarz oder grau. Deine weiteren Paket-Optionen – die für 0,99 Euro buchbar sind -beinhalten diverse Smartwatches, die preislich zwischen 129 und 179 Euro liegen. Die Huawei Watch Fit, die GT 2 oder die GT 2E könnten hier dein Extra sein.

Huawei P Smart 2021

Das Huawei P Smart 2021 hat einen starken 5.000-mAh-Akku, mit dem Streamen oder Spielen bis zu einer Dauer von 16 Stunden pausenlos möglich ist. In dem Smartphone ist ein Vierfach-Kamerasystem verbaut, das vielseitige Foto-Experimente verspricht. Mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher bietet das Gerät eine große Speicherkapazität für deine Video- und Fotoaufnahmen, aber auch für deine Lieblings-Apps.

Das Smartphone kostet im Rahmen der Aktion 229 Euro und ist in den Design-Farben „Crush Green”, „Blush Gold” und „Standard Black” erhältlich. Deine kostenlosen Geschenke hierbei sind Hoodie und Huawei FreeBuds 3i, welche alleine bereits 99 Euro kosten würden. Der Deal ist genau das Richtige für diejenigen, die aus kleinem Budget das Maximum herausholen möchten.

Huawei P Smart Z

Das Huawei P Smart Z ist unter den erwähnten Smartphone-Angeboten das günstigste bei einem Angebotspreis von 209 Euro. Das besondere Feature dieses Handys ist die Pop-Up Selfie-Kamera, die mit 16 MP und Echtzeit-Bildoptimierung perfekte Selfies garantiert. Das Handy kommt in einem randlosen Design und mit starkem Akku.

Beim Kauf erhältst du auch hier einen Huawei-Hoodie gratis dazu. Für 0,99 Euro kannst du das Paket inklusive dem Fitnesstracker Huawei Band 4e kaufen. Außerdem: Mit dem Gutscheincode AZ10E erhältst du hier zusätzliche 10 Euro Rabatt auf den Smartphone-Kauf.

Alle Huawei-Modelle laufen gemäß Zukunftsversprechen mit Android-Betriebssystem und werden auch nachhaltig mit Sicherheitspatches und neuen Versionen aktualisiert. Die Huawei Mobile Services haben die Google-Services auf Huawei-Geräten abgelöst. Apps beziehst du etwa aus der Huawei App Gallery. Auch einen neuen Kartendienst gibt es – Petal Maps.

