Huawei Sport Week: Bis zu 60 Prozent Rabatt auf beliebte Fitnesstracker

Nachdem der chinesische Hardwarehersteller zuvor bereits mit der Angebotswoche „Crazy Week“ für den Kauf von High-End-Laptops einlud, startet Huawei nun mit der nächsten Schnäppchen-Welle. Diesmal im Angebot: Smartphones und Wearables. Das Beste daran sind aber nicht nur die Rabatte – die bis zu 60 Prozent erreichen – sondern auch die Geschenke, die du beliebig dazu auswählen kannst. Der Wert der Geschenke – ob Fitness-Gadget oder Lautsprecher – erreicht hier bis zu 70 Euro. Neben den Rabatten und den Geschenken kannst du dir bei Anmeldung für den Huawei-Newsletter noch zusätzliche 20 Euro gutschreiben lassen. Was das für dich bedeutet: Du sparst praktisch dreifach. Um welche Wearable-Geräte und Geschenke es sich handelt, zählen wir hier für dich auf.

Starte mit Style und starken Angeboten in den Herbst

Die bereits erwähnten Angebote kannst du mit einer 0-Prozent-Finanzierung erwerben. Darüber hinaus schickt Huawei zu jeder Bestellung einen gratis Hoodie passend zu der kalten Jahreszeit. Der Hersteller verspricht zudem eine schnelle Lieferzeit von einem bis zwei Werktagen und kostenlose Retoure.

Genauer hinsehen lohnt sich, denn Geräte wie Earbuds – die sonst zwischen 70 und 120 Euro kosten – kannst du teilweise beim Kauf einer Smartwatch für einen minimalen Aufpreis (0,99 – 9,90 Euro) erwerben.

Huawei Watch GT2 und GT2 Pro – die Fitness-Watch im eleganten Design

Die Smartwatch-Serie im zeitlos eleganten Look kommt mit über 100 verschiedenen Trainingsmodi und 200 verschiedenen Zifferblatt-Designs. Laut Herstellerangaben, die in unserem Test bestätigt wurden, hält die Akkulaufzeit der Smartwatch bis zu zwei Wochen. Die Uhr verfügt über Schlaf- und Herzfrequenz-Monitoring. Sowohl die Pro-Version als auch die Standard Watch GT 2 sind wasserdicht, haben ein GPS-Modul an Bord und verbinden sich mit dem Smartphone via Bluetooth 5.1.

Aktuell gibt es die Huawei Watch GT 2 Pro für 299 Euro zu kaufen, die Watch GT 2 für 179,99 Euro. Bei deinem kostenlosen Geschenk kannst du zwischen einer smarten Körperfettwaage oder zwei Mini-Lautsprechern von Huawei im Wert von 70 Euro entscheiden. Der Hoodie ist in beiden Fällen inklusive. Beim Kauf einer Huawei Watch GT 2 Pro hast du außerdem die Möglichkeit für 0,99 Euro die FreeBuds Lite im Wert von 126 Euro zu deinem Einkauf hinzuzufügen. Die Earbuds können deine morgendliche Jogging-Routine mit optimalem Sound bereichern und wären somit eine praktische, fast kostenlose Ergänzung für deine Fitnessuhr.

Huawei Smartwatch ab 79 Euro – Geschenk inklusive

Neben der GT 2-Serie, sind auch viele andere Smartwatches radikal reduziert. Das günstigste Modell hierbei ist das Vorgängermodell, die Huawei Watch GT, die du in der Farbe „black/green” bereits für 79 Euro bekommst. Mit dabei im Bundle: Hoodie und Mini-Lautsprecher. Hier kommst du zum Angebot.

Zu den weiteren Angeboten gehören …

HUAWEI Watch GT 2e

Auch die Huawei Watch GT 2e zeichnet sich durch eine Akkulaufzeit von zwei Wochen aus und besitzt 85 Trainingsmodi. Die Uhr kommt mit robustem Edelstahlrahmen, trendigen Armbändern in Erdtönen und einem 1,39 Zoll großen AMOLED-Touchdisplay. Diese Watch bietet Huawei derzeit für 119 Euro an. Auch hier kannst du zwischen zwei Mini-Lautsprechern und einer smarten Waage als Extra aussuchen, der Hoodie ist gratis dabei.

Huawei Watch Fit

Die Huawei Watch Fit überzeugt im leichten und flachen Design. Dabei bringt sie gerade mal 21 g auf die Waage und ist angenehm tragbar – im Alltag oder beim Sport. Die Akkuleistung soll zehn Tage abdecken können. Das Besondere: dank Schnellladetechnologie sichern dir fünf Minuten Laden die Laufzeit für einen ganzen Tag. Die Uhr ist auf 129 Euro runtergesetzt und kommt mit smarter Körperfettwaage oder zwei Mini-Lautsprechern – beides in Kombination mit Hoodie.

Huawei TalkBand B6

Das Huawei TalkBand heißt nicht ohne Grund so. Das Spezielle an dieser Uhr: Der Tracker kann von dem Armband gelöst werden. Entfernt man den Tracker, enthüllt sich ein gewölbter Ohrhörer, der sich gut für lange Telefonate eignet. Die Smartwatch besitzt ein 1,53 Zoll großes AMOLED-Display. Die Uhr ist in verschiedenen Armband-Designs von Metallic bis Leder erhältlich, die unterschiedlich kosten. Das günstigste Modell ist auf 149 Euro reduziert, das teuerste auf 199 Euro. Die Geschenkoptionen von Huawei umfassen auch hier sowohl Hoodie als auch Körperfettwaage oder Mini-Lautsprecher.