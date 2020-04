Huawei-Smartphones bei Lidl zum Top-Preis

Ab sofort kannst du im Lidl-Onlineshop das Huawei P20 Pro in der Single-SIM-Variante und das Huawei P smart 2019 in der Dual-SIM-Version zu neuen Sonderpreisen kaufen. Und während man Lidl beim in Kürze erhältlichen Filialangebot rund um das Samsung Galaxy A20e noch dafür kritisieren konnte, ein eher halbherziges Sonderangebot an die Kunden bringen zu wollen, sieht es bei den beiden Huawei-Smartphones anders aus. Denn Lidl zaubert bei beiden Handys kurzerhand einen neuen Top-Preis aus dem Hut.

Huawei P20 Pro bei Lidl kaufen

Das Huawei P20 Pro, Huaweis Top-Modell aus dem Jahr 2018, steht dir ab sofort im Lidl-Onlineshop in Schwarz und Blau für 379 Euro zur Verfügung. Hinzu kommen 4,95 Euro Versandkosten. In den meisten anderen Online-Shops musst du für das Smartphone mit 128 GB Speicherplatz aktuell mindestens 410 Euro oder noch sehr viel mehr zahlen.

Dann bekommst du aber in aller Regel auch die Dual-SIM-Version des Smartphones; du kannst also zwei SIM-Karten in das Smartphone einlegen. Einzige namhafte Ausnahme, die Lidl aktuell unterbietet, ist der Online-Shop Rakuten. Dort kostet das Huawei P20 Pro in der Twilight-Variante noch knapp 375 Euro. Allerdings sollen nur noch einige wenige Exemplare zu diesem Preis zur Verfügung stehen.

Ausgestattet ist das Huawei P20 Pro unter anderem auf der Rückseite mit einer Triple-Kamera aus dem Hause Leica (40 + 20 + 8 Megapixel). Sie konnte im Test von inside digital rundum überzeugen. Ebenso das OLED-Display (6,1 Zoll) und der effiziente Akku (4.000 mAh). Zudem steht dir für Selfies und Videochats eine 24-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite zur Verfügung.

Für den Antrieb sorgt ein Achtkern-Prozessor von Huawei (Kirin 970), der in der Spitze mit 2,36 GHz taktet. Zur Seite stehen der CPU 6 GB RAM. Wichtig: Ab Werk basiert das Smartphone auf Android 8.1. Das globale Update auf Android 10 ist vor wenigen Tagen aber angelaufen, kommt in wenigen Tagen also auch nach Deutschland. Darüber hinaus kannst du schon jetzt ein Upgrade auf Android 9 durchführen.

Huawei P20 Pro Single-SIM Software Android 8.1 Oreo Prozessor Kirin-970 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.240 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 7728x5368 (41,5 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 174 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 899 € Marktstart

Huawei P smart 2019 bei Lidl kaufen

Ebenfalls bei Lidl im Angebot: Das Huawei P smart 2019. Dieses Smartphone richtet sich vor allem an Menschen, die nicht allzu viel Wert auf eine ultimative Top-Ausstattung legen. Es kostet bei Lidl 129 Euro, was trotz Versandkosten dem aktuell günstigsten Preis entspricht. Einziges Problem: Momentan ist das Handy leider ausverkauft. Da es aber im Lidl-Prospekt für die Kalenderwoche 19 (4. bis 10. Mai) beworben wird, sollte es in Kürze wieder zur Verfügung stehen. Augen offen halten!

Der im Vergleich zum P20 Pro deutlich niedrigere Preis spiegelt sich auch in der Ausstattung wider. Du kannst zum Beispiel nur eine Dual-Kamera (13 + 2 Megapixel) nutzen und auch der Prozessor (Kirin 710) bietet weniger Leistung. Zudem sind nur 3 GB RAM und 64 GB Speicherplatz an Bord. Der Akku ist mit einer Kapazität von 3.400 mAh weniger potent ausgestattet. Und trotzdem: Für nicht viel mehr als 100 Euro bietet das Smartphone eine grundsolide Ausstattung für Wenignutzer oder Mobilfunk-Einsteiger.

Huawei P Smart 2019 Software Android 9.0 Pie Prozessor Huawi Kirin 710 Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 160 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 249 € Marktstart 1. Quartal 2019

Gratis-Zugabe bei Lidl inklusive

Bei beiden Smartphones bekommst du übrigens noch eine kleine Gratis-Zugabe. Denn im Lieferumfang inklusive ist ein Starterpaket für den Handytarif Lidl Connect mit 10 Euro Startguthaben. Natürlich kannst du sowohl das Huawei P smart 2019 als auch das Huawei P 20 Pro aber auch mit jeder anderen SIM-Karte nutzen.

Außerdem nicht zu vergessen: Anders als aktuelle Huawei-Smartphones können das P20 Pro und das P smart 2019 problemlos auf Google-Dienste inklusive des Play Stores für die App-Verwaltung zugreifen. Du musst bei den Android-Smartphones als keine Einschränkungen befürchten.

Alternativen zum P30 Pro und zum P smart 2019 gibt es übrigens einige. Sowohl in der Preisklasse von Smartphones unter 400 Euro als auch in jener der besten Handys unter 200 Euro findest du eine Vielzahl an guten Mobiltelefonen. Wir haben dir in unseren Übersichten die aktuell besten Modelle zusammengetragen.

jetzt weiterlesen Huawei P40 Pro im Test: Das sind die Stärken und Schwächen

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.