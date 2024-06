Huawei Pura 70 Ultra: High-End-Smartphone kaufen und hochwertige Boni sichern

Wenn dir High-End-Technik bei deinem Smartphone wichtig ist, bist du bei Huawei auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Die neue Pura 70 Serie überzeugt durch eine starke Ausstattung für Nutzer, die das beste vom Besten wollen. Entgegen dem Glauben, dass bestimmte Services und Apps auf Huawei-Geräten nicht laufen würden, kannst du sie für fast alle Apps auf dem Markt nutzen. In diesem Artikel erklären wir dir, wie du Google-Apps auf Huawei-Smartphones installierst.

Huawei Pura 70 (Ultra): Das kann das neue Flaggschiff

Das neue Smartphone-Trio von Huawei besteht aus dem Pura 70, Pura 70 Pro und dem Pura 70 Ultra. Die Ultra-Version bietet dabei die absolute Premium-Ausstattung. Die Rückseite des Ultra-Modells ist mit veganem Leder überzogen und das Kameramodul ist auffällig. Es verfügt über eine Hauptkamera von Sony mit einer 50-MP-Auflösung. Um Motive nah heranzuholen, steht dir außerdem eine 50-MP-Telezoom-Kamera sowie eine 40-MP-Ultraweitwinkel-Kamera zur Verfügung. Was die Kamera darüber hinaus so besonders macht, erklären wir in diesem Artikel.

Das Pura 70 Ultra kommt zudem mit einem großen 6,8-Zoll-Display mit gebogenen Rändern. Dank OLED-Technik siehst du alle Inhalte mit satten Farben und tiefem Schwarz. Die Bildwiederholrate ist variabel zwischen 1 und 120 Hertz. Dadurch sehen schnelle Bewegungen smooth aus, das Smartphone verbraucht aber nicht zu viel Akku bei statischen Bildern.

Für die Performance setzt Huawei auf den hauseigenen Kirin 9010 Prozessor, der von 16 GB RAM begleitet wird und selbst für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet ist. Weiterhin verbaut man einen 5.200-mAh-Akku, der dich gut durch den Tag bringt. Auch die Schnellladefunktion mit bis zu 100 Watt per Kabel ist beeindruckend. Eine Aufladung sollte damit in nur 20 Minuten erledigt sein. Abgerundet wird das Gesamtpaket von einem wasserdichten Gehäuse nach IP68.

So schnappst du dir gerade hochwertige Extras

Wenn du dir das Pura 70 Ultra oder eins der anderen Modelle sichern möchtest, solltest du jetzt unbedingt im Huawei-Store vorbeischauen. Bei Kauf bis zum 30. Juni bekommst du nämlich einige hochwertige Extras gratis dazu. So gibt’s die In-Ears FreeBuds Pro 3 im Wert von 199 Euro sowie ein Case im Wert von 30 Euro on top. Außerdem sicherst du dir einen 99-Euro-Coupon für den Kauf einer Watch GT3. Für das Huawei Pura 70 Ultra zahlst du gerade 1.499 Euro.

Die Preise der einzelnen Modelle: