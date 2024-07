Huawei hat mit der Pura 70 Serie kürzlich ein neues Trio an High-End-Smartphones vorgestellt. Besonders die Kameras der Handys sind erstaunlich – aber auch in Sachen Performance und Display wissen die neuen Smartphones zu überzeugen. Entgegen dem Glauben, dass bestimmte Services und Apps auf Huawei-Geräten nicht laufen würden, kannst du sie für fast alle Apps auf dem Markt nutzen. In diesem Artikel erklären wir dir ausführlich, wie du Google-Apps auf Huawei-Smartphones installierst.

Aktionsinfo: Derzeit läuft außerdem noch eine Aktion im Huawei-Store, bei dir du 200 Euro Rabatt auf das Pura 70 und das Pura 70 Pro erhältst. Wer sich bis zum 31. Juli für eines der beiden Smartphones entscheidet, kann den Kaufpreis per Gutscheincode ASW200 drücken und zahlt so nur noch 799 Euro für das Pura 70 und 999 Euro für das 70 Pro.

Das noch bessere Pura 70 Ultra gibt’s in Kombination mit der Smartwatch Watch Fit 2 mit dem Gutscheincode ASWFIT2 um 99 Euro günstiger, was bedeutet: Die Watch bekommst du gratis. Der Gutscheincode funktioniert also nur, wenn du das Pura 70 Ultra und die Watch Fit 2 im Warenkorb hast. Mit dabei sind außerdem eine Schutzhülle und die OpenEar-Kopfhörer FreeClips.

Huawei Pura 70 (Ultra): Das kann das neue Flaggschiff

Das neue Smartphone-Trio von Huawei besteht aus dem Pura 70, Pura 70 Pro und dem Pura 70 Ultra. Die Ultra-Version bietet dabei die absolute Premium-Ausstattung. Die Rückseite des Ultra-Modells ist mit veganem Leder überzogen und das Kameramodul ist auffällig. Es verfügt über eine Hauptkamera von Sony mit einer 50-MP-Auflösung. Um Motive nah heranzuholen, steht dir außerdem eine 50-MP-Telezoom-Kamera sowie eine 40-MP-Ultraweitwinkel-Kamera zur Verfügung. Was die Kamera darüber hinaus so besonders macht, erklären wir in diesem Artikel.

Das Pura 70 Ultra kommt zudem mit einem großen 6,8-Zoll-Display mit gebogenen Rändern. Dank OLED-Technik siehst du alle Inhalte mit satten Farben und tiefem Schwarz. Die Bildwiederholrate ist variabel zwischen 1 und 120 Hertz. Dadurch sehen schnelle Bewegungen smooth aus, das Smartphone verbraucht aber nicht zu viel Akku bei statischen Bildern.

Für die Performance setzt Huawei auf den hauseigenen Kirin 9010 Prozessor, der von 16 GB RAM begleitet wird und selbst für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet ist. Weiterhin verbaut man einen 5.200-mAh-Akku, der dich gut durch den Tag bringt. Auch die Schnellladefunktion mit bis zu 100 Watt per Kabel ist beeindruckend. Eine Aufladung sollte damit in nur 20 Minuten erledigt sein. Abgerundet wird das Gesamtpaket von einem wasserdichten Gehäuse nach IP68.

Rabatte und Coupons gelten noch bis 31. Juli

Die Pura-70-Reihe ist seit einigen Wochen gut auf dem Markt gestartet. Mitunter gibt es aber schon richtig gute Aktionen rund um die neuen Smartphones von Huawei. So bekommst du auf die beiden Basis- und Pro-Modelle Gutschein-Rabatte und zur Ultra-Version eine Smartwatch gratis.

Die Preise & Aktionen zu den einzelnen Modellen: