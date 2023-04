HUAWEI P60 Pro kommt! Jetzt schon das Top-Angebot für den neuen Kamera-Champ sichern

HUAWEI schnürt ein ordentliches Paket zum Start seines neuen Smartphone-Flaggschiffs. Das neue Modell hört auf den Namen HUAWEI P60 Pro und startet ab dem 9. Mai auf dem Markt. Neben dem neuen P-Modell wird es dann auch das HUAWEI Mate X3 geben. Die neueste Ausführung aus der Serie der faltbaren Smartphones also. Offizielle Preise und genaue technische Daten sind noch nicht bekannt – wenngleich die Gerüchteküche brodelt und es im Heimatmarkt China bereits mehr Informationen zum Gerät gibt.

Early-Bird-Aktion: Jetzt Gutscheincode sichern und Gratis-Kopfhörer zum P60 Pro abstauben

Wenn du Interesse an dem oder den neuen Smartphones hast, kannst du dir diese jetzt zum Start schon mit Preisvorteil sichern. Wichtig: das Ganze ist unverbindlich – du verpflichtest dich also nicht zum späteren Kauf.

Aber was bekommst du – und wie? Bis zum 8. Mai, also bis einen Tag vor dem offiziellen Marktstart in Deutschland, kannst du dir im HUAWEI Online Shop einen Gutscheincode sichern. Diesen kannst du dann ab dem 9. Mai verwenden und dir beim Kauf des P60 Pro neue HUAWEI FreeBuds 5 sichern. Die Premium-In-Ear-Kopfhörer haben einen Gegenwert von 159 Euro und sind erst seit kurzer Zeit auf dem Markt.

FreeBuds 5: Edel-In-Ears mit Hi-Res-Audio und großem Akku

Die neuen Kopfhörer von HUAWEI erscheinen in einem zunächst eigenwillig wirkenden Metallic-Design. Damit sind sie ein absoluter Hingucker und technisch müssen sie sich ebenfalls nicht verstecken. In unserem Test waren sie auf einem Niveau mit den teureren AirPods 3 von Apple.

Huawei FreeBuds 5: Kopfhörer mit ungewöhnlichem Design.

Die FreeBuds 5 sind Hi-Res-Audio zertifiziert und bieten unter anderem einen größeren Akku als noch seine Vorgänger, die FreeBuds 4. Laut Hersteller sind damit bis zu 30 Stunden Hörgenuss drin. Im beigelegten Ladecase kannst du die Hörer wieder aufladen – entweder über USB-C oder kabellos auf einem Qi-Ladepad.

HUAWEI P60 Pro und Mate X3 ab 9. Mai erhältlich

Die beiden neuen Smartphones dürften technisch wieder zur absoluten Spitzenklasse gehören. Gerade in der P-Reihe setzt der chinesische Hersteller seit Jahren Maßstäbe in Sachen Kamera. Einen ersten Award in dieser Kategorie konnte das Gerät sogar schon vor dem Launch in Deutschland absahnen. Den TIPA World Award in der Kategorie „Best Photo Smartphone“ heimste die chinesische Version des Geräts bereits ein. Auch wenn die technischen Daten hierzulande abweichen können – bei der Kamera rechnen wir mit einem identischen Setup. Das besteht dann aus drei Objektiven (48 + 48 + 13 Megapixel). Wie gut die Fotos damit dann wirklich werden, liegt aber nicht nur an den Megapixel-Zahlen, sondern an weiteren Faktoren wie den Blenden, der Sensorik und nicht zuletzt der Software. Gerade hier hatte HUAWEI zuletzt stets Vorteile.

Die Kamera als Highlight: Das neue HUAWEI P60 Pro.

Nach wie vor kommen die HUWAEI-Smartphones offiziell ohne Google-Software auf den Markt. Für einige ist das erfrischend anders, andere schrecken zurück. Mittlerweile gibt es aber Software-Lösungen, die bei der nachträglichen Installation der Apps helfen.

Hardware-Offensive im Frühjahr

Die beiden neuen Top-Smartphones sind nur die Sahne auf der Torte aus diversen neuen Geräten, die HUAWEI in diesem Jahr bereits auf den Markt gebracht hat. Neben den angesprochenen Kopfhörern, den FreeBuds 5 und deren Ableger FreeBuds 5i (Testbericht), ist zuletzt auch eine echte Edel-Smartwatch erschienen. Die HUAWEI Watch Ultimate verfolgt, wie der Name vermuten lässt, einen ultimativen Anspruch. Sie ist technisch mit allen Wassern gewaschen, auch für Taucher geeignet und optisch einem klassischen Chronographen nachempfunden.

Bei Bedarf verwandelt sich die Huawei Watch Ultimate in einen modernen Tauchcomputer.

Im Test beurteilte sie unser Kollege als „Sportuhr fast ohne Kompromisse“. Hervor stachen unter anderem das scharfe AMOLED-Display, die starke Akkulaufzeit und die Präzision des Herzfrequenzsensors mit EKG-Funktion. Für das Design der Watch Ultimate erhielt HUAWEI darüber hinaus ein Sonderlob.