Huawei P30 Lite New Edition bei Lidl: Schnäppchen? Aufpassen!

Wirft man einen Blick in den Prospekt des Lebensmittel-Discounters Lidl für die kommende Woche, erscheint dort unter anderem ein halbseitiger Hinweis auf ein besonderes Online-Angebot. Für rund 200 Euro soll man über die Lidl-Homepage das Smartphone Huawei P30 lite New Edition kaufen können. Ein Handy für 200 Euro? Das lässt gerade in der Vorweihnachtszeit natürlich aufhorchen. Aber ist das Angebot wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick scheint? Wir haben für dich den Preis-Check gemacht. Das Ergebnis: Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist automatisch auch wirklich eins.

Huawei P30 lite New Edition bei Lidl – Preise vergleichen!

Denn: Lidl verkauft das Huawei P30 lite New Edition anders als es die Prospekt-Werbung vermuten lassen könnte, nicht erst ab der kommenden Woche für 202,73 Euro. Schon heute kannst du das Smartphone zu diesem Preis über den Online-Shop des Discounters kaufen. Als Preisbrecher kann man den Deal aber nicht gerade bezeichnen. Denn auch wenn die halbseitige Darstellung darauf schließen lassen könnte, dass es sich um ein wirklich bahnbrechendes Angebot handelt, es ist es ein eher halbherziger Smartphone-Deal.

Aktuell kannst du das Huawei-Smartphone nämlich in verschiedenen Online-Shops schon zu Preisen von knapp unter 200 Euro kaufen. Mehr noch: Der Preisverfall bei dem P30 lilte New Edition hat dazu geführt, dass das Handy in den vergangenen Tagen sogar schon für knapp 180 Euro angeboten wurde. Und du kannst davon ausgehen, dass sich der Preis in immer mehr Online-Shops eher bei weniger als 200 Euro einpendeln wird als über dieser Preisschwelle. Zur Wahrheit gehört aber auch: In diversen Webshops kostet das Huawei-Handy zur Stunde mehr als bei Lidl. Etwa 215 Euro bei Amazon.

So oder so zeigt sich einmal mehr: Vor jedem Kauf eines Handy (und anderer Elektronikartikel) solltest du immer einen Preisvergleich durchführen – zum Beispiel in den Smartphone-Datenblättern hier bei inside digital – und nicht das erstbeste Angebot kaufen. Auch wenn Deals schnell günstig wirken, oft sind sie es gar nicht.

Ein gutes Smartphone für wenig Geld

Losgelöst von der Preisdebatte ist das Anfang des Jahres vorgestellte Huawei P30 lite New Edition übrigens ein sehr interessantes Smartphone. Denn für aktuell rund 200 Euro bekommst du eine ziemlich gute Ausstattung. Der integrierte Kirin-710-Prozessor ist der Mittelklasse aus Huaweis CPU-Schmiede zuzuordnen, 6 GB Arbeitsspeicher sind durchaus ordentlich und auf der Rückseite ist eine Triple-Kamera (48 Megapixel Hauptkamera + 8 Megapixel Ultraweitwinkel + 2 Megapixel für Tiefenschärfe-Effekte) verbaut. Highlight ist aber der interne Speicher. Satte 256 GB stehen dir zur Verfügung.

Huawei P30 lite New Edition Software Android 9.0 Prozessor Huawei Kirin 710 Display 6,15 Zoll, 1.080 x 2.312 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.340 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 159 g Farbe Einführungspreis 350 € Marktstart Januar 2020

Und ja, mit dem Huawei P30 Lite New Edition kannst du anders als bei anderen neuen Huawei-Smartphones auf alle Google-Dienste zugreifen. Dafür ist aber nur Android 9 vorinstalliert; ein Update auf Android 10 aber schon verfügbar.

