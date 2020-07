Neues Top-Schnäppchen mit Vertrag: Das Huawei P30 lite – also eines der letzten Geräte des Herstellers mit vollem Google-Support – ist jetzt zum Schnäppchenpreis erhältlich. Im Vertrag ist das beliebte Smartphone für einmalig 6,92 Euro zu haben. Warum der krumme Preis? Anbieter blau.de gibt die Mehrwertsteuer-Senkung weiter.

Monatlich kostet der Tarif 13,99 Euro und reiht sich somit ein in die Schnäppchen-Liste der Smartphones, die samt Vertrag weniger als 15 Euro pro Monat kosten. Der Anschlusspreis – sonst gerne mal fixierte 39,99 Euro – entfällt bei diesem Angebot.

→ Angebot hier sichern

5 GB LTE, kein Anschlusspreis

Der Deal von blau.de bietet das Huawei P30 lite in den Farben Blau oder Schwarz an. Das Smartphone kommt hier mit 128 GB On-Board-Speicher. Wichtig ist aber, was im Vertrag steckt: Neben einer Allnet-Flat (SMS und Anrufe) hast du monatlich 5 GB LTE-Datenvolumen (21,6 Mbit/s, O2-Netz) zur Verfügung. Für 3 Euro mehr im Monat, also 16,99 Euro, ist der Vertrag auch mit 7 GB Datenvolumen möglich.

Der Anschlusspreis entfällt bei diesem Angebot wie erwähnt. Außerdem hast du die Möglichkeit, dir weitere 25 Euro Gutschrift zu sichern. Nämlich, wenn du deine Rufnummer vom alten Anbieter in den neuen Vertrag mitnimmst. Seitdem die Kosten für die Mitnahme auf 6,82 Euro gedeckelt wurde, ist der Bonus ein echter Mehrwert.

→ Hier geht’s zum Angebot

Huawei P30 lite – nach wie vor beliebt

Das P30 lite besitzt eine der besten Kameras seiner Preisklasse. Das Design ist an die Modellbrüder der P30-Serie angelehnt und auch sonst schnuppert das lite-Modell hier und da Flaggschiff-Luft. Nach wie vor ist es eines der besten und komplettesten Preis-Leistungs-Modelle. Ohne Vertrag kostet es derzeit knapp unter 200 Euro.

Auch die inside digital Leser schätzen das Huawei P30 lite auch ein Jahr nach seinem Erscheinen noch: Es liegt derzeit auf Rang 7 der meist nachgefragten Smartphones in unserer Datenbank. Hier findest du außerdem das komplette Datenblatt zu dem Gerät – und den ausführlichen Testbericht.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.