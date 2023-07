HUAWEI MatePad 11: Diese Gratis-Extras machen das Tablet zum Alleskönner

Die HUAWEI Crazy Week bietet dir wirklich alles: Von einem tollen Bundle-Deal zur HUAWEI Watch Ultimate über einen starken Arbeitslaptop mit dem MateBook D15 bis hin zum MatePad 11 – einem waschechten Alleskönner. Das Tablet wird im Rahmen der Aktion für 399 Euro nämlich mit einem gratis M-Pencil sowie einer Tastatur ausgeliefert, wodurch du das MatePad 11 äußerst vielseitig einsetzen kannst. Wir stellen dir das Top-Gerät und das Zubehör genauer vor.

Beim ersten Blick auf das HUAWEI MatePad 11 fällt – neben dem schicken und schlichten Design – vor allem das tolle 11-Zoll-Display ins Auge. Der Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und sorgt dank einer Bildwiederholrate von 120 Hz für eine flüssige Darstellung – selbst bei schnellen Bewegungen. Dadurch eignet sich das MatePad 11 etwa ideal fürs Streamen und sogar fürs mobile Zocken.

Der elegante Look & die tolle Leistung des HUAWEI MatePad 11 kann sich sehen lassen

Gleichzeitig braucht das Tablet dafür aber natürlich auch ordentlich Power. Hier setzt HUAWEI auf den Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher. Der Chip liefert eine tolle Leistung für den Alltag und stemmt selbst gleichzeitig geöffnete Fenster und Programme problemlos. In Kombination mit dem 11-Zoll-Display und der nützlichen Multi-Window-Funktion – bei der du mehrere Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt bekommst – hast du stets den Überblick und kannst beispielsweise äußerst organisiert arbeiten.

Die Multi-Window-Funktion sorgt für eine tolle Übersicht & Organisation

Der starke Akku rundet das hervorragende technische Grundgerüst ab. Laut HUAWEI hält dieser mit einer vollen Ladung nämlich satte 10 Stunden beim Surfen im Internet durch, bei der reinen Videowiedergabe sollen sogar 12 Stunden drin sein. Dank Wi-Fi 6 sind obendrein rasante Downloadgeschwindigkeiten möglich – optimal für große Dateien. Gefunkt wird zusätzlich noch über Bluetooth 5.1. Als Speicher stehen dir hingegen 128 GB zur Verfügung.

Gratis M-Pencil & Tastatur machen aus dem Tablet ein tolles Arbeitsgerät

Doch das HUAWEI MatePad 11 eignet sich nicht nur perfekt für die Freizeit, sondern ist gleichzeitig auch ein tolles Arbeitsgerät – insbesondere in Kombination mit den Gratis-Extras. Im Rahmen der HUAWEI Crazy Week bekommst du für den Preis von 399 Euro nämlich noch den praktischen M-Pencil sowie eine Tastatur gratis obendrauf. Dadurch machst du aus dem Tablet im Nu einen tollen Ersatz für deinen Arbeitsrechner.

Lass der Kreativität freien Lauf mit dem HUAWEI MatePad 11 samt M-Pencil

Während die kabellose Tastatur beim schnellen Tippen von E-Mails, Texten und Co. hilft, stellt der M-Pencil das ideale Extra für alle Kreativen dar. Nicht nur simple Skizzen, auch komplette Designs lassen sich so im Handumdrehen erstellen. In Kombination mit der HUAWEI Notes App eignet sich der Stift aber gleichzeitig ebenso für Meetings, um etwa schnell und unkompliziert Notizen zu machen. Dank der geringen Latenz von nur 2 ms fühlt sich das fast so an, als würdest du auf Papier schreiben. Besonders cool: Anschließend kann deine Handschrift zuverlässig in Text umgewandelt werden.

→ HUAWEI MatePad 11 mit M-Pencil & Tastatur für 399 Euro

HUAWEI Crazy Week – Zahlreiche verrückte Deals

Wie eingangs erwähnt gibt es im Rahmen der HUAWEI Crazy Week aber natürlich noch viele weitere tolle Deals und Bundles zu entdecken. So haben wir zuvor bereits einige hervorragende Angebote der Aktion genauer vorgestellt. Da wäre zum einen die HUAWEI Watch Ultimate mit einem Spitzen-Extra: den FreeBuds Pro 2. Dadurch holst du dir zur äußerst hochwertigen Smartwatch gratis Bluetooth-Kopfhörer mit ANC im Wert von über 130 Euro – die in unserem Test mit einem tollen Sound überzeugen konnten. Alternativ kannst du dir aber ebenfalls die HUAWEI Watch Pro 4 mit kostenlosen FreeBuds 5i und einer Waage sichern.

→ Mit dieser Smartwatch kannst du sogar tauchen – bei HUAWEI gibt’s ein tolles Extra on top

Ein weiteres Highlight ist hingegen die Aktion zum MateBook D15. Der starke Laptop kann nämlich zum kleinen Preis mit nützlichem Zubehör wie dem MateView SE Monitor erweitert werden, wodurch du dir im Handumdrehen ein eigenes Setup fürs Homeoffice zusammenstellen kannst.

→ Riesen-Sparpotenzial beim HUAWEI MateBook D15: Starkes Notebook mit tollem Zubehör