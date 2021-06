Huawei Crazy Week Pre-Heat: Starke Angebote für brandneue Produkte

Demnächst startet die „Huawei Crazy Week“, bei der zahlreiche neue Produkte zum Marktstart günstiger sind. Doch ab sofort kannst du bereits in der Pre-Heat-Phase von guten Angeboten profitieren. Der Technik-Gigant Huawei bietet dir bei der Vorbestellung der neuen Produkte attraktive Eröffnungs-Angebote mit Tablets, Monitoren und Smartwatches bis hin zu Kopfhörern. Außerdem kannst du von praktischen Bundles profitieren und eins der neu vorgestellten Produkte mit etwas Glück gewinnen – vorbeischauen lohnt sich daher in jedem Fall!

So gewinnst du brandneue Technik von Huawei

Vom 14. Juni bis 4. Juli verlost Huawei im Zuge der Crazy Week Pre-Heat-Phase wöchentlich ein neues Produkt. Alles, was du dafür tun musst, ist den Newsletter zu abonnieren. Und schon hast du die Chance auf eine Huawei Watch 3 Smartwatch, ein MatePad 11 Tablet sowie einen MateView GT Monitor. Vom 14. Juni bis 20. Juli gilt außerdem: Wenn du zusätzlich zu deinem Newsletter-Abo auch noch eine Bestellung von mindestens 100 Euro im Huawei Store tätigst, erhältst du einen Rabatt-Gutschein in Höhe von 10 Euro. Darüber hinaus bekommst du bei manchen Produkten für einen Aufpreis ein weiteres Produkt hinzu – und zahlst für dieses deutlich weniger, als es im Normalfall kostet.

Diese Neuheiten kannst du in der Huawei Pre-Heat-Phase vorbestellen

Werfen wir einen Blick auf die Huawei-Neuvorstellungen. Was kann die neue Technik? Beginnen wir mit der Watch 3. Dank eSIM-Technologie kannst du mit deiner Smartwatch viele Aufgaben übernehmen, die du zuvor nur in Verbindung mit einem Smartphone nutzen konntest. Dazu zählt Telefonieren mit deiner bisherigen Handy-Nummer, Musikhören und App-Downloads. All das ist möglich ohne dein Handy in Reichweite zu haben. In der Uhr verbaut ist außerdem ein ganzes Gesundheits-Programm. Denn hier bekommst du einen Herzfrequenz-Tracker, kannst deinen Blutsauerstoff messen und einiges mehr.

Und vom 2. Juni bis zum 11. Juli bietet dir Huawei ein besonders starkes Smartwatch-Angebot. Hier bekommst du beim Kauf einer Watch 3 oder Watch 3 Pro Kopfhörer im Wert von 179 Euro geschenkt – und zwar die FreeBuds Pro, die bei uns im Test überzeugten. Entscheidest du dich für eine Watch 3 Pro, kannst du außerdem im gleichen Zeitraum für 49 Euro Aufpreis eine Huawei Watch Fit im Wert von 129 Euro dazu kaufen.

Kostenlos dabei: Die Huawei FreeBuds Pro.

Nagelneue Monitore: Im Bundle mit hochwertigen FreeBuds Studio

Des Weiteren stellt Huawei zwei neue Monitore vor: MateView GT und MateView. Der MateView GT ist ein 34 Zoll 21:9 Ultra wide Curved Monitor. Er kommt mit einer hohen Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln und einer hohen Bildwiederholrate von 165 Hertz. Vom 21. Juni bis zum 22. Juli gibt’s beim Kauf ein besonders starkes Angebot. Denn hier bekommst du die hochwertigen Kopfhörer FreeBuds Studio mit einem Wert von 299 Euro dazu geschenkt – und on top gibt’s 50 Euro Rabatt, wenn du bei Vorbestellung bereits eine Anzahlung leistest.

Der neue Huawei MateView ist ein extrem schlankes 4K+ Ultra-HD Display mit HDR. Wenn du ihn vom 21. Juni bis 3. August vorbestellst, erhältst du ebenfalls die hochwertigen FreeBuds Studio kostenfrei dazu und bekommst zusätzlich eine Microsoft 365 Lizenz im Wert von 69 Euro geschenkt. Zahlst du 19 Euro drauf, so bekommst du einen AX3 Quad Core WLAN-Router hinzu. Kaufst du gleich zwei Monitore, gibt’s nochmal 10 Prozent Rabatt.

MatePad 11 und MatePad Pro 12.6 im Produktivitäts-Bundle

Neu ist außerdem das Huawei-Tablet MatePad 11 mit 120-Hz-Display, Wi-Fi 6 und Schnellladefunktion. Bestellst du es vom 14. Juni bis zum 12. Juli, bekommst du ein echtes All-inclusive-Paket. Denn: Hier schenkt dir Huawei einen M-Pencil und ein Smart Magnetic Keyboard dazu. So kannst du es optimal zum Arbeiten nutzen – mit maximaler Produktivität. Und da ein Tablet nicht nur zum Arbeiten da ist, sondern auch perfekt der Unterhaltung dienen kann, bekommst du zusätzlich drei Monate Joyn+ geschenkt. Hier hast du eine große Auswahl an Filmen, Serien und Live-TV für entspannte Abende auf der Couch.

Auch in Kombination mit dem Tablet bietet dir Huawei zwei Bundles an, die du für einen geringen Aufpreis schnüren kannst. Für 19 Euro kannst du einen AX3 WLAN-Router dazu bestellen und für 59 Euro bekommst du FreeBuds 4i extra dazu. Beide kosten solo deutlich mehr.

Und auch beim neuen MatePad Pro 12.6 mit acht Stereo-Lautsprechern, langer Akkulaufzeit und einem 12,6 Zoll großen OLED FullView-Display bekommst du zwischen dem 14. Juni und 12. Juli den Eingabestift sowie die magnetische Tastatur von Huawei dazu. Und hier profitierst du sogar von noch längerem Entertainment-Spaß mit sechs Monaten Joyn+. Bei Anzahlung bekommst du auch hier einen 50-Euro-Rabatt on top.

Neue Kopfhörer im Bundle mit dem Huawei Band 6

Huawei stellt in der Crazy Week außerdem die neuen Kopfhörer FreeBuds 4 ins virtuelle Schaufenster. Hier bekommst du bei Vorbestellung zwischen dem 2. Juni und 5. Juli ein Huawei Band 6 im Wert von 59 Euro dazu geschenkt. Du merkst: In der Pre-Heat-Phase kannst du bereits einige lohnenswerte Angebote abstauben. Hast du Lust dir die Angebote genauer anzusehen? Bestimmt ist auch für dich etwas dabei!