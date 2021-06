Huawei Crazy Week: Notebooks, Smartwatches und mehr mit bis zu 65 Prozent Rabatt im Sale

Vom 21. Juni bis zum 4. Juli ist es wieder soweit: Die Huawei Crazy Week 2021 geht in die nächste Runde. Neben unzähligen Rabatten für eine Vielzahl an Produkten bietet Huawei im Zuge der Rabatt-Wochen weitere lohnenswerte Sales. So bekommst du beispielsweise einen 10 Euro Gutschein, wenn du für 100 Euro im Huawei-Store einkaufst und zusätzlich den Newsletter abonnierst. Sobald du dich für die besten Angebote entschieden hast, kannst du dich bei Huawei über eine schnelle und kostenfreie Lieferung freuen.

Außerdem interessant: Wenn du vom Trade-In-Angebot profitieren möchtest, kannst du dein Alt-Gerät eintauschen und so einen Extra-Bonus von bis zu 250 Euro ergattern. Doch nun wollen wir dich nicht weiter auf die Folter spannen und zeigen dir die größten Angebote-Highlights.

Huawei MateBook D14 – 17 Prozent günstiger

In den Aktionswochen von Huawei findest du das leistungsstarke MateBook D14 mit Intel i5, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz. Bis zum 4. Juli bekommst du es für 150 Euro weniger im Vergleich zum Normalpreis. Für nur 649 Euro kannst du das extrem schlanke Notebook dein Eigen nennen. Das Notebook ziert ein großes 14 Zoll IPS-Display in Full-HD und stellt Bilder in brillanten Farben dar – die dünnen Displayränder verstärken das Erlebnis zusätzlich. Und auch der Blick unter die Haube kann sich sehen lassen. Denn: Hier kommt ein i5-Prozessor der 10. Generation zum Einsatz, gepaart mit einer Nvidia GeForce MX250 Grafikkarte. So bist du auch über deine alltäglichen Aufgaben hinaus gut ausgestattet. Ein integrierter Fingerabdruck-Sensor erleichtert dir tagtäglich die Entsperrung und die in der Tastatur versteckte Webcam kommt dem minimalistischen Design sehr zugute – auch das „Abkleben“ dieser entfällt durch die elegant-integrierte Lösung. Dank großer Akku-Kapazität (56 Wh) bringt dich das MateBook D14 darüber hinaus zuverlässig durch den Tag.

Die Spezifikationen zusammengefasst:

Prozessor: 10th Gen Intel® Core™ i5-10210U

Bildschirmgröße: 35,56 mm (14″)

IPS-Display

Betriebssystem: Windows 10 Home

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® MX250

Interner Speicher: 16 GB DDR4

Anschlüsse: 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm Kopfhörerausgang

MateBook 13: 100 Euro günstiger

Außerdem im Angebot ist die kleinere Variante MateBook 13. Hier gibt’s ebenfalls 150 Euro Rabatt: Denn das Notebook kostet nur noch 749 Euro statt 899 Euro. Wie der Name bereits verrät, steckt im MateBook 13 ein 13 Zoll Display – ebenfalls mit IPS-Technologie. Hier kommt eine etwas höhere Auflösung von 2.160 mal 1.440 Pixeln zum Einsatz. Und für die nötige Power sorgt ein AMD Ryzen 5 3500U Prozessor. Für grafikintensive Anwendungen ist eine Radeon Vega 8 verbaut. Das Notebook kommt – wie auch sein Bruder – mit Windows 10 Home.

Die Spezifikationen zusammengefasst:

Bildschirmgröße: 33,02 cm (13″)

IPS-Display

Auflösung: 2.160 x 1.440

Prozessor: AMD Ryzen™ 5 3500U

Grafikkarte: Radeon™ Vega 8

Interner Speicher: 8 DDR4

Anschlüsse: 2 x USB-C und 1 x 3,5-mm-Anschluss

Betriebssystem: Windows 10 Home

Geschmackvoll und sportlich: Watch Fit Elegant für unter 100 Euro

In der Huawei Crazy Week werden auch alle Wearable-Fans fündig. Denn hier gibt es unter anderem die Huawei Watch Fit Elegant für unter 100 Euro. Statt normalerweise 129 Euro zahlst du aktuell nur 79 Euro. Die stylische und zeitlose Smartwatch ist ein echtes Leichtgewicht und somit der perfekte Begleiter für deine regelmäßigen Sport-Einheiten. Und sie macht auch bei einer längeren Nutzung am Stück nicht schlapp, denn sie bietet dir rund zehn Tage Akkulaufzeit bei durchschnittlicher Nutzung. Sollte der Akku doch einmal leer gehen, ist die Uhr in nur fünf Minuten wieder bereit für einen ganzen Tag. Außerdem cool: Unzählige Fitness-Übungen und Workouts machen aus deiner smarten Armbanduhr einen Personal Trainer am Handgelenk.

Die Spezifikationen zusammengefasst:

Akkulaufzeit: Bei durchschnittlicher Nutzung rund 10 Tage

Sensoren: Beschleunigung, Gyroskop, Optische Herzfrequenz, Kapazitiv, Umgebungslicht

Schalter: Touchscreen + Taste an der Seite

Wasserdichtigkeit: 5 ATM wasserdicht

Personal Trainer mit unzähligen Fitness-Übungen und Workouts

Individuell auswählbares Zifferblatt

Huawei Crazy Week: Mehr Smartwatches stark reduziert

Außerdem sind in der Crazy Week zwei weitere Smartwatches im Angebot. Das Huawei Band 6 bekommst du derzeit für 44 statt 59 Euro und die Huawei Watch GT 2e gibt’s für 99 statt 169 Euro. Beide Uhren sind ausgestattet mit AMOLED-Displays und einer Vielzahl an Sensoren – beispielsweise zur Puls-Messung. Darüber hinaus sind die Smartwatches dank diverser Sport-Modi der perfekte Begleiter für regelmäßige Sport-Sessions.

Huawei MatePad T10s: Der flexible Alleskönner im Sale

Ein weiteres starkes Angebot erhältst du mit dem Huawei MatePad T10s. Denn dieses ist in der Aktions-Woche von 199 auf 129 Euro reduziert. Das Tablet begleitet dich durch den ganzen Tag: Zum einen, weil es eine schnelle Performance bei sämtlichen Aufgaben bietet. Und zum anderen, weil es auch für die Unterhaltung Top-Ausstattung mitbringt. Verbaut ist ein IPS-Display mit satten Farben – perfekt für einen Filmabend auf Terrasse oder Balkon.

Weitere lohnenswerte Angebote in der Huawei Crazy Week findest du hier: