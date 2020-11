Huawei Black Week: Sportlich-starke Angebote für Wearables und Laptops

Wie schon zum Singles Day fokussiert sich Huawei nicht auf einen Tag, den Black Friday, sondern auf die ganze Woche. Black Week heißt der Shopping-Spaß – übrigens nicht nur bei Huawei. Der chinesische Technikkonzern bietet dir im eigenen Online-Shop Rabatte auf einige smarte Uhren, sportliche Begleiter und verschiedene Laptops. Bei manchen Produkten lohnt sich der Kauf sogar doppelt, da du noch Geschenke dazu erhältst.

Gesund leben mit der Huawei Watch Fit und anderen Smartwatches

Einige Smartwatches sind in der Black Week für dich reduziert. Die Huawei Watch Fit kostet dich nur 79 Euro anstelle von sonst 129 Euro. Sie hilft dir tägliche Sportübungen zu machen in dem sie dir einige Übungen zeigt, die du absolvieren kannst. Die Uhr zählt deine Schritte und erinnert dich nach einer langen Sitzphase auch wieder aufzustehen. Eine besondere Funktion sind die professionellen Auswertungen deiner sportlichen Aktivitäten.

Zusätzlich zeichnet die Watch Fit deine Schlafphasen auf und kann dir anschließend Schlaftipps geben. Die Watch Fit kümmert sich rund um die Uhr um dich, für einen fitteren Lebensstil. Sie ist aber auch mehr als ein reiner Fitnesstracker, synchronisiert sich ständig mit deinem Smartphone und verlagert viele Handy-Funktionen aufs Handgelenk. Ebenfalls coole und sportliche Begleiter sind die Huawei FreeBuds Pro – kabellose Bluetooth-Kopfhörer (hier im Test).

→ Zum Angebot der Watch Fit

Kaufst du in der Black Friday Week die „Huawei X Gentle Monster Eyewear II“ für 349 Euro, die neue smarte Brille von Huawei, dann bekommst du die Watch Fit sogar gratis dazu. Damit bist du dann mit einer smarten Brille und einer smarten Uhr voll ausgestattet. Die Brille kann Musik abspielen und verfügt über einen Sprachassistenten, der dich im Alltag unterstützt. Über die Bügel lässt sich die Brille leicht steuern.

Neben der Watch Fit sind noch weitere smarte Uhren aus dem Huawei Sortiment im Angebot, jedoch sparst du mit der Huawei Watch Fit am meisten. Hier liegt der Rabatt bei stolzen 39 Prozent.

Huawei Watch Fit – 79 Euro (statt 129 Euro)

Huawei Watch GT 2 Pro – 249 Euro (statt 299 Euro)

Huawei Watch GT 2e – 109 Euro (statt 165,70 Euro)

Huawei Band 4 Pro – 49 Euro (statt 79 Euro)

Huawei X Gentle Monster Eyewear II – 349 Euro (+ Gratis Watch Fit)

MateBooks in der Black Week günstiger

Auch die MateBooks von Huawei, edle und mobile Laptops, sind in den Black-Friday-Deals enthalten. Das MateBook X Pro steht in drei verschiedenen Ausführungen im Angebot. Du kannst es dir mit 1 TB Speicher in den Farben Space Gray oder Emerald Green aussuchen. In der Farbe Space Gray kannst du das MateBook X Pro außerdem mit 512 GB Speicher kaufen. Bei allen drei liegt zusätzlich noch ein kostenloses MatePad Tablet bei. Das MateBook X Pro hatten wir bereits im Test und es konnte uns mit seinem Gesamtpaket sehr überzeugen.

Das günstigste MateBook ist jedoch das Huawei MateBook D14, denn das kostet dich nur noch 549 Euro. Ein weiterer Blick lohnt sich auch auf das MateBook 13, denn da hast du nicht nur einen Rabatt von 22 Prozent, sondern erhältst zusätzlich auch noch ein gratis Dock2 und eine Maus. Im Angebot ist es in der Farbe Silver Frost zu kaufen mit 512 GB und einem Intel Core i5 Prozessor.

Huawei MateBook X Pro Silver Gray (i7, 1 TB) – 1.399 Euro (+ gratis MatePad)

Huawei MateBook X Pro Emerald Green (i7, 1 TB) – 1.499 Euro (+ gratis MatePad)

Huawei MateBook X Pro Silver Gray (i5, 512 GB) – 1.199 Euro (+ gratis MatePad)

Huawei MateBook 13 Silver Frost (i5, 512 GB) – 699 Euro (+ gratis Dock2 und Maus)

Huawei MateBook D14 – 549 Euro (Statt 649 Euro)

Huawei MateBook D14 – 549 Euro (Statt 649 Euro) Huawei MateBook D15 – 569 Euro (Statt 849 Euro)

Alle Black-Week-Angebote findest du auf dieser Angebote-Seite von Huawei. Dort sind auch zahlreiche Smartphones – etwa der beliebten Mate- und P-Serien – zu günstigeren Preisen auffindbar.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.