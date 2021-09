Huawei-Aktionswochen: Diese drei Angebote lohnen sich am meisten

Nummer eins: Das Huawei MateBook D15. In den Aktionswochen mit dem Namen Back to School gibt es das leistungsstarke Notebook zu einem vergünstigten Preis von 499 Euro.

Huawei MateBook D15: Das spricht für das Notebook

Das Notebook hat einen Intel Core i3 Prozessor verbaut, der dir eine Top-Performance für den Alltag bietet. Außerdem kommt das Gerät mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz – und bietet dir dadurch viel Leistungsstärke und Speicherplatz für deine Dateien. Das MateBook D15 hat ein minimalistisches Design mit besonders dünnen Displayrändern und einem großen 15,6 Zoll IPS-Display. So hast du eine große Bildschirmfläche zum Filme schauen oder um einen ganzen Tag lang effizient zu arbeiten.

Außerdem von Vorteil: Das Gewicht des Notebooks. Denn das MateBook D15 ist ein echtes Federgewicht und lässt sich daher leicht im Rucksack zur Uni oder zur Arbeit tragen. Besonders hilfreich, wenn man viel unterwegs ist: die schnelle Auflade-Funktion, denn in nur 30 Minuten am Stecker ist der Akku schon fast wieder zur Hälfte voll.

Zusätzlich ist das neue Huawei MateBook D14 in demselben Zeitraum für 609 Euro im Angebot. Hier bekommst du ein effizientes Notebook mit i5-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Speicherplatz. Optisch gleicht es dem MateBook D15 – daher kannst du dich auch hier über ein federleichtes und dünnes Notebook freuen. Außerdem praktisch: Der Bildschirm lässt sich um 180 Grad aufklappen und somit komplett flach auf den Tisch legen. Der Vorteil: So kannst du aus jedem Winkel optimal damit arbeiten. Der etwas kleinere 14 Zoll IPS-Bildschirm macht das Notebook ein Stück weit kompakter, zeigt dir seine Inhalte aber weiterhin kontrastreich und gestochen scharf an.

Beide Notebooks bietet dir Huawei auch in günstigen Bundles an. Für je neun Euro Aufschlag kannst du dir entweder eine Bluetooth-Maus, einen Huawei Rucksack Swift oder einen AX3 Dual-Core Router dazu kaufen. Wenn du dich im Huawei-Store registrierst, erhältst du beim Kauf eines der Notebooks zusätzlich fünf Prozent Rabatt. Mit der Mitgliedschaft verlängerst du darüber hinaus die Garantie der Geräte um 12 Monate – und bist so noch länger auf der sicheren Seite.

Huawei MatePad 11: Tablet und Notebook in einem

Bis zum 5. September ist außerdem das MatePad 11 für 449 Euro im Angebot. Das Tablet eignet sich bestens für alle alltäglichen Aufgaben: Vom Recherchieren, über die Beantwortung von Mails bis hin zur Videokonferenz. Aber auch für einen entspannten Abend mit einem guten Film oder ein kleines Game für zwischendurch kannst du es hervorragend nutzen.

Besonders praktisch ist hierbei, dass du es nicht nur mit dem Finger oder Eingabestift per Touchscreen bedienen kannst – sondern auch mit Maus und Tastatur. Dadurch lässt es sich noch vielfältiger einsetzen. Eine Tastatur sowie einen M-Pencil Eingabestift erhältst du im Aktionszeitraum kostenfrei hinzu. Außerdem bietet dir Huawei in den Aktionswochen zwei interessante Bundles an. Für nur neun Euro bekommst du eine Bluetooth-Maus hinzu und für 19 Euro Aufschlag gibt’s die Bluetooth-Kopfhörer Freebuds 4i als optimale Ergänzung zum Tablet.

Huawei hat noch mehr interessante Technik-Produkte in den Aktionswochen im Angebot. Schau gerne einmal vorbei.