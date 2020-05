Günstiges HP-Notebook bei Aldi: Hier musst du aufpassen

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorweg: Das neue Marken-Notebook von HP (HP 17-by0535ng) kostet weniger als 400 Euro. Um genau zu sein 399 Euro und schon das allein macht deutlich, dass du hier keine Highend-Powermaschine zum Kauf angeboten bekommst. Stattdessen bewegt sich die Ausstattung des Windows-10-Notebooks mit drei Jahren Garantie auf typischem Einsteiger- und Normalnutzer-Niveau.

HP und Aldi sparen beim Prozessor

Deutlich zu sehen ist das schon beim verbauten Prozessor. Denn statt eines i3-, i5- oder gar i7-Prozessors aus dem Hause Intel ist nur ein Pentium Gold 4417U mit Dual-Core-Technologie verbaut. Die maximal mögliche Prozessorgeschwindigkeit liegt bei 2,3 GHz, einen Turbo-Boost für einen vorübergehenden Leistungsschub gibt es nicht. Statt einer klassischen Festplatte ist ein 512 GB großer SSD-Speicher – das ist erfreulich viel – nebst eher durchschnittlichen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher verbaut.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 17,3 Zoll großes und blendfreies HD+-Display (1.600 x 900 Pixel Auflösung), eine Bluetooth-Schnittstelle (nur Version 4.2) und WLAN ac, also keine WiFi 6 Unterstützung. Hervorzuheben ist, dass du einen DVD-Brenner nutzen kannst. An Anschlüssen sind zwei USB 3.1 Typ-A-Ports, ein USB 2.0-Anschluss und ein HDMI-Anschluss nutzbar. Außerdem steht ein klassischer Netzwerkanschluss bereit (RJ-45). Und natürlich ist das 2,3 Kilogramm schwere HP-Notebook auch mit einem SD-Kartenleser ausgestattet. Die Akkulaufzeit soll zudem bei bis zu elf Stunden liegen.

HP 17-by0535ng Notebook: Hier wird gespart

Du merkst also: Für unter 400 Euro bekommst du ein Notebook, das für die wesentlichen Aufgaben im Alltag gerüstet ist. An vielen Stellen hat HP aber gespart. Egal ob man nun die Display-Auflösung nimmt, die WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle oder ganz klassisch den Prozessor: Höchstleistung darfst du vom neuen Aldi-Notebook nicht erwarten. Erfreulich: Du kannst eine separate Zifferntastatur nutzen, was vor allem dann hilfreich ist, wenn du viel mit Excel-Dateien arbeiten musst.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Für Highend-Performance, die vor allem beim Gaming benötigt wird, ist das neue Aldi-Notebook von HP nicht gedacht. Wenn du jedoch regelmäßig im Zug zur Arbeit pendelst und dabei auf einem großen Bildschirm Office-Aufgaben erledigen oder deine Lieblingsserien schauen möchtest, könnte das HP 17-by0535ng eine günstige Alternative zu einem großen Tablet für dich sein.

Aktionsartikel (voraussichtlich) nicht lange verfügbar

Aldi Süd weist darauf hin, dass es sich bei dem HP-Notebook um einen Aktionsartikel handelt. Unter Umständen ist er also schnell vergriffen. Denn das Notebook steht nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung. Wenn du den 400-Euro-Laptop also sichern möchtest, solltest du dir also den 20. Mai und die Öffnungszeiten deines Aldi-Süd-Marktes schon mal rot im Kalender eintragen.