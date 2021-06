HP Laptop bei Aldi: Der nächste Schnäppchen-Alarm lässt grüßen

Die nächste Hardware-Woche bei Aldi ist erst vor wenigen Tagen neu angelaufen, da kündigt sich bei Aldi Süd bereits das nächste Notebook an. Ab morgen, 2. Juni, bietet der Lebensmitteldiscounter in seinen Filialen das 1,75 Kilogramm schwere Notebook HP Pavlion 15-eh1557ng zum Sonderpreis an. Wir verraten dir, was der silberfarbene Rechner mit Alu-Gehäuse und drei Jahren Garantie kann und auf was du vor einem Kauf achten solltest.

HP Notebook bei Aldi kaufen – lohnt sich das?

Der Laptop von HP basiert auf Windows 10 Home und ist mit einem entspiegelten Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) ausgestattet. Die Bildschirmdiagonale liegt bei 15,6 Zoll (ca. 40 cm), Herzstück ist der AMD Ryzen 5 5500 Prozessor. Im Basistakt bringt es die CPU mit sechs Kernen und 8 MB Cache auf eine Geschwindigkeit von 2,1 GHz, per Boost-Taktung sind bis zu 4 GHz möglich. Wichtig zum Beispiel für alle Gamer: Eine dedizierte Grafikkarte ist nicht an Bord. Stattdessen kommt eine AMD Radeon Grafik zum Einsatz. Alle persönlichen Daten finden in einem 512 GB großen SSD-Speicher Platz, ordentlich sind die insgesamt 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, die sich auf zwei Speicherriegel mit jeweils 8 GB aufteilen.

Was bei einem modernen Notebook der Gegenwart natürlich nicht fehlen darf: eine Webcam für Videokonferenzen. Hat auch das HP Pavlion 15-eh1557ng an Bord; in HD-Ausführung (720p). Dazu kommen zwei Marken-Lautsprecher von Bang & Olufsen, eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ein Speicherkarten-Lesegerät. Bei den Anschlüssen besteht Zugriff auf einen USB Typ-C Anschluss, der auch als DisplayPort dient. Dazu gesellen sich zwei USB Typ-A-Anschlüsse, ein HDMI 2.0-Anschluss und ein AC Smart Pin für das Netzteil (45 Watt).

Was sonst noch wichtig ist: Bei WLAN-Verbindungen musst du auf WiFi 6 verzichten, Bluetooth steht nach Angaben von HP zudem nur in Version 4.2 zur Verfügung. Auf ein optisches Laufwerk verzichtet HP komplett. Hinsichtlich der Akkulaufzeit verspricht der Hersteller bei einer gemischten Nutzung, dass erst nach knapp neun Stunden die Lichter ausgehen.

Ist der neue Deal wirklich ein Schnäppchen?

Ein vergleichbares Notebook, das HP Pavilion 15-eh1157ng, kostet ausgestattet mit Bluetooth 5 derzeit mindestens 799 Euro. Aldi verlangt für sein Notebook hingegen „nur“ 599 Euro.

Unter dem Strich ist das Notebook von HP ein grundsolides Mittelklassegerät, das zum Beispiel für Arbeiten im Homeoffice gut gerüstet ist und auch im Schul- und Uni-Alltag eine gute Figur macht. Die Grafikleistung ist allerdings auf allgemeine Aufgaben beschränkt und deswegen allenfalls für gelegentliche Ausflüge in virtuelle Spielewelten zu empfehlen.