Gaming-Notebook von HP bei Aldi: An entscheidender Stelle gespart

Inklusive Versand und reduzierter Mehrwertsteuer sowie mit drei Jahren Garantie kostet das HP Pavilion Gaming Notebook (17-cd1553ng) knapp 970 Euro. Schon dieser Preis lässt Rückschlüsse darauf zu, dass bei der Hardware an der einen oder anderen Stelle gespart worden sein muss. Denn andere Gaming-Notebooks mit Top-Ausstattung kosten gerne schon mal 2.000 bis 3.000 Euro – oder noch mehr. Aber wo haben HP und Aldi dann den Rotstift angesetzt?

HP Pavilion 17-cd1553ng Gaming-Notebook bei Aldi

Nun, vereinfacht könnte man sagen: Bei durchaus relevanten Hardware-Komponenten. Zu nennen wäre zum Beispiel der Intel Core i5-10300H, eine typische Mittelklasse-CPU mit 8 MB Cache. Sie taktet in der Basisfrequenz mit bis zu 2,5 GHz, lässt sich per Turbo-Boost aber auch auf 4,5 GHz beschleunigen. Vollkommen in Ordnung, aber gerade bei einem Gaming-Notebook kein Prozessor, der endlose Jubelstürme losbrechen lässt. Gut hingegen: 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher.

Ein besonderes Augenmerk sollte man bei einem Gaming-Laptop aber natürlich auf die verbaute Grafikkarte werfen. Und hier setzt das neue HP-Notebook auf die Nvidia Geforce GTX 1650 Ti. Sie verfügt über nur 4 GB Grafikspeicher, was streng genommen für modernes Gaming zu wenig ist. Denn mehr als Spiele in Full-HD-Qualität schafft diese Grafikkarte nicht ohne Einbußen bei der Darstellung. Für Auflösungen in WQHD-Qualität sind eher 6 bis 8 GB Grafikspeicher notwendig, für 4K-Auflösungen sind sogar eher 12 GB VRAM empfehlenswert.

Am Ende kommt es also immer darauf an, welche Art von Spielen du zocken möchtest. Bei einem Kauf des von Aldi angebotenen HP-Notebooks solltest du dir stets darüber im Klaren sein, dass 4 GB VRAM eben nicht gerade für einen lang anhaltenden Spielspaß in der Zukunft stehen dürften.

Zur weiteren Ausstattung des HP Gaming Notebooks gehören:

17,3 Zoll Display (1.920 x 1.080 Pixel Auflösung)

WLAN 6 & Bluetooth 5

HD-Webcam

Tastatur mit Ziffernblock

LAN-Anschluss, 1 x USB Type-C, 3 x USB Type-A, 1 x HDMI

Windows 10 Home

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 6,25 Stunden an, das Gewicht liegt bei 2,75 Kilogramm.

Discount-Notebook von Medion kommt auch zu Aldi Nord

Unterdessen hat Aldi übrigens auch angekündigt, dass das Medion Akoya E15302 ab Anfang Oktober auch bei Aldi Nord zu haben ist. Bisher war nur bekannt, dass es ab dem 24. September bei Aldi Süd zu haben ist. Warum das Notebook aus unserer Sich aber alles andere als eine Kaufempfehlung ist, haben wir dir in einer gesonderten Meldung zusammengefasst.

