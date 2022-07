HP-Drucker im Angebot bei MediaMarkt: Diese Modelle sind jetzt bis zu 31 Prozent günstiger

Die drei Geräte im Angebot liegen alle unter 150 Euro und kommen mit unterschiedlicher Ausstattung. Die beiden Tintendrucker haben zusätzlich eine Scan-Funktion sowie ein kleines Farbdisplay integriert. Der Laserdrucker kommt ohne diese Zusatz-Features. Doch mit allen drei Modellen kannst du die Vorteile von HP+ genießen. Das heißt: Die Geräte erkennen automatisch die Füllstände und können dich benachrichtigen, sobald Tintenpatrone beziehungsweise Toner zur Neige gehen. Außerdem lassen sie sich via App steuern und Druck- oder Scan-Aufträge aus der Ferne starten.

Thermal Inkjet Drucker von HP für 117 und 144 Euro

Schauen wir uns zunächst die beiden Thermal Inkjet Drucker an. Der eine hört auf den Namen HP ENVY Inspire 7221e, ist um 31 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 117 statt 169,90 Euro. Hier steckt alles drin, was du von einem Drucker für zu Hause erwartest: Du kannst in den Formaten A4, A5 und A6 drucken und auch auf verschiedenen Papiersorten. Neben normalem Papier und Glanzpapier lässt sich damit auch Fotopapier bedrucken. Außerdem kannst du den WLAN-Drucker wie erwähnt per App oder aber auch Apple AirPrint steuern. In Schwarz/Weiß druckt das Gerät schnelle 15 Seiten pro Minute.

Der zweite Thermal Inkjet Drucker ist aktuell 27 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 144 statt 199,90 Euro. Was das Gerät von dem günstigeren Modell unterscheidet: Auf der Oberseite befindet sich ein Fach für die automatische Zuführung von Dokumenten und Fotopapier. So lassen sich mehrere Dokumente schnell und leicht drucken – auch per App. Ansonsten sind die meisten Features identisch zu dem günstigeren Modell.

Laserdrucker mit 20 Prozent Rabatt: Hiermit druckst du noch schneller

Der Laserdrucker HP M110we ist derzeit 20 Prozent günstiger und somit für 119 statt 149,90 erhältlich. Die Vorteile eines Laserdruckers gegenüber eines Tintendruckers: Ausdrucke in Schwarz/Weiß sehen meist kontrastreicher aus und auch die Druckgeschwindigkeit ist höher. So schafft dieses Modell 20 Seiten in der Minute. Weiterhin hast du hierbei nicht das Problem von eingetrockneten Tintenpatronen. Bild-Ausdrucke mit einem Laserdrucker sehen hingegen meist weniger gut aus – zumindest bei Druckern dieser Preisklasse. Für den Office-Betrieb sowie für Schule und Uni ist so ein Drucker aber praktisch.

Außerdem von Vorteil: Neben A4, A5 und A6 lassen sich mit dem Modell auch Briefumschläge, Etiketten und Postkarten damit drucken. Ansonsten kannst du hiermit ebenfalls via WLAN oder Bluetooth Druck-Aufträge starten, ebenso wie über Apple AirPrint.