4K-Fernseher ab morgen bei Lidl: Die UHD-Tücke liegt im Detail

Ab dem morgigen 5. August steht bei Lidl ein neues TV-Schnäppchen in den Regalen. Denn dann ist in den Filialen des Lebensmitteldiscounters ein 4K-UHD-Fernseher zu haben, den du schon jetzt online bei Lidl erwerben kannst. Konkret handelt es sich um den Hisense 43A7120F, der über eine 43 Zoll (ca. 108 cm) große Display-Diagonale mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz verfügt. Auch HDR-Technologie (HDR10, HDR10+ und HLG) für einen extraweiten Farbraum ist an Bord.

UHD per Upscaling

Aber: Der Fernseher nutzt eine UHD-AI-Upscaling-Technologie, um aus einem Full-HD-Signal bei Bedarf ein Bildsignal in 4K-Qualität zu machen. Hochgerechnetes 4K ist allerdings nicht so detailreich wie natives Ultra HD. Eine Steuerung des Fernsehers ist auch mit deiner Stimme möglich, denn die Alexa-Sprachsteuerung von Amazon ist mit an Bord. Den Ton liefern zwei 7-Watt-Stereo-Lautsprecher – Dolby Atmos inklusive. Weitere Extras: ein integrierter Webbrowser, HbbTV sowie vorinstallierte Apps von Netflix, Amazon Prime Video und YouTube. Auch ein MediaPlayer fehlt nicht.

Neben 3 HDMI-2.0-Anschlüssen stehen beim neuen Lidl-Fernseher zwei USB-2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Außerdem eine CI+-Schnittstelle für Smart-Cards von Pay-TV-Anbietern. Und es besteht Zugriff auf einen LAN-Anschluss und auch eine optische S/PDIF-Schnittstelle ist an Bord. Bluetooth und WLAN runden das Angebot ab. Dass ein Triple-Tuner für Antenne (DVB-T2 HD), Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C) an Bord ist, versteht sich für einen modernen Fernseher von selbst.

Hinsichtlich des Stromverbrauchs musst du dich auf 58 kWh pro 1.000 Stunden Betriebsdauer einstellen. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 30 Cent umgerechnet gut 17 Euro. Schaltest du auch HDR ein, erhöht sich die Leistungsaufnahme auf 68 kWh / 1.000 Stunden. Das wären dann rund 20 Euro pro 1.000 Stunden Nutzungszeit. Eingestuft ist der Hisense 43A7120F in die Energieeffizienzklasse G des neuen EU-Enegielabels.

Was kostet der Hisende-Fernseher bei Lidl?

Angeboten wird der Hisense 43A7100F bei Lidl zu einem Preis von 285 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt laut Hersteller bei 499 Euro, Saturn und MediaMarkt bieten den Fernseher beispielsweise zu einem Preis von 299 Euro an. Also sind die 285 Euro von Lidl – online übrigens schon jetzt gültig – ein unschlagbar günstiges Angebot?

Eingeschränkt kann man das so sagen. Denn kein anderer deutscher Onlineshop bietet den Flachbildfernseher mit 16:9-Bildformat aktuell nach unseren Informationen zu einem günstigeren Preis an. Etwas preiswerter kannst du ihn dir aber sichern, wenn du bei eBay zuschlägst. Dort ist das LED TV zu einem Preis von 279 Euro zu haben.