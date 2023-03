Hingucker! 65 Zoll Design-TV von Samsung günstiger als je zuvor

Endlich unter 1.000 Euro: Der beliebte „The Frame“ 4K-TV von Samsung in 65 Zoll ist bei MediaMarkt dank der Oster-Aktion jetzt zum Tiefstpreis von 999 Euro (plus Versand) erhältlich. Dabei punktet das Gerät vor allem mit seinem einzigartigen Design, welches an einen Bilderrahmen angelegt ist. Doch auch der QLED-Fernseher selbst weiß zu überzeugen. Alle Details zum Fernseher gibt’s hier.

Kunstwerk oder Fernseher? Das macht „The Frame“ einzigartig

Bevor wir uns den technischen Daten des 4K-TVs widmen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick darauf, was den „The Frame“ Fernseher so besonders macht. Dieser besticht nämlich mit seinem einzigartigen Design im ultraschlanken Rahmen-Look. Dadurch fügt sich der QLED fast nahtlos in deine Wohnung ein und wirkt wie ein Kunstobjekt. Passend dazu kannst du das Gerät im Art-Modus wirklich in ein Gemälde verwandeln und so klassische sowie moderne Kunstwerke anzeigen lassen. Falls dir das zu unpersönlich ist, lassen sich auch eigene Bilder verwenden. Wer einen besonderen Wert auf den Look legt, könnte mit diesem 4K-TV also den optimalen Fernseher gefunden haben.

Doch natürlich soll das 65-Zoll-Gerät auch als Fernseher überzeugen können. Hierfür setzt Samsung vor allem auf das matte Display. Unabhängig von den Lichtverhältnissen soll der 4K-TV dadurch komplett frei von Reflexionen bleiben. Durch den Eye Comfort Mode wird zudem die Helligkeit stets an die Umgebung angepasst. Das schont nicht nur die Augen, sondern sorgt auch dafür, dass man stets alles erkennen kann. Abgesehen davon punktet der QLED mit den HDR-Standards rund um HDR10+ und HLG sowie einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Quantum-Dot-Technolgie sorgt gleichzeitig für möglichst lebendige Farben, die sich sehen lassen können.

Auch der Sound weiß dank Dolby Atmos und Dolby Digital Plus zu überzeugen. Ein echtes Heimkino-Feeling kommt bei den 40-Watt-Lautsprechern jedoch nicht auf, weshalb man zu einer Anlage oder Soundbar greifen sollte. Für ein flüssiges Erlebnis setzt Samsung bei dem 4K-TV auf den Quantum Prozessor 4K und das Tizen Betriebssystem. Selbstverständlich kannst du dabei via LAN oder WLAN auch auf die beliebten Streaming-Apps von Netflix bis Amazon Prime zugreifen. In Sachen Anschlüsse bekommst du gleich vier HDMI-Stecker geboten, wobei dir einer davon 120 Hz und 4K liefert, während ein anderer über VRR und eARC verfügt. Hinzu kommen noch zwei USB-Anschlüsse, ein digitaler Audioausgang, sowie zwei Antenneneingänge. Ein CI+ Slot ist ebenfalls vorhanden.

Wie gut ist der Preis wirklich?

Bei MediaMarkt zahlst du aktuell 999 Euro für den 65 Zoll großen 4K-TV von Samsung – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät! Hinzu kommen jedoch noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro, wodurch du insgesamt bei 1028,90 Euro landest. Damit zahlst du jedoch immer noch weniger, als bei den anderen Anbietern im Netz. Falls du hingegen auf der Suche nach einem deutlich günstigeren Fernseher bist, solltest du einen Blick auf diesen 50 Zoll großen Schnäppchen-TV für nur 269 Euro werfen.